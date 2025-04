Gamers Assembly 2025 : L'événement gaming historique français fête son quart de siècle

Déjà 25 années que ce rendez-vous gaming exceptionnel rassemble des milliers de passionnés de gaming, cosplay, pop culture et plus encore ! La 25ème édition de la Gamers Assembly se tiendra les 19, 20 et 21 avril 2025 prochains au parc des expositions de Poitiers !

Plus de 2000 joueurs sont attendus pour s'affronter ardemment dans pas moins de 18 tournois. La plus grande LAN-party de France accueillera également de nombreux visiteurs qui arpenteront les allées des trois grands halls regroupant les différents espaces de l'événement, une surface totale de 16 000 m².

25 bougies pour 25 années de passion et d'engagement

La Gamers Assembly a vu le jour en 2000, portée par le rêve commun d'un groupe de plus de 100 passionnés de compétitions et de jeux vidéo au sein de l'association FuturoLAN. Depuis sa première édition, cet événement se déroule dans la Communauté Urbaine de Grand Poitiers, en Nouvelle-Aquitaine. 25 ans plus tard, cet esprit de partage autour du gaming perdure et la Gamers Assembly s'est imposée comme un événement majeur : un quart de siècle durant lequel partenaires, joueurs et visiteurs ont participé à écrire une page importante de l'histoire de l'Esport français. Grâce à l'engagement de ses nombreux bénévoles et équipes venus de toute la France, FuturoLAN a pour objectif de repousser encore ses frontières ! Véritable festival vidéoludique grand public, la Gamers Assembly a comptabilisé plus de 20 000 entrées sur les 3 jours du Festival en 2024.

Entre compétitions palpitantes, animations inédites, show sur la grande scène, village exposants et nombreuses nouveautés, l'événement permet à tout un chacun de trouver sa place au coeur de la fête ! Au fil des ans, la Gamers Assembly a su attirer un public de plus en plus large. Pendant trois jours, les visiteurs pourront soutenir leurs équipes et joueurs préférés, tester les dernières innovations technologiques, encourager les participants au Trophée des Séniors et plus encore. Alors cette année, retrouvons-nous à nouveau pour partager le plaisir du jeu, ensemble !

Un programme majestueux pour les #25ANSGA :

Une vingtaine de tournois Esports à grande échelle : League of Legends, Valorant, Super Smash Bros. Ultimate, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Halo Infinite, Overwatch 2, Pokémon Unite, Tekken 8, Guilty Gear Strive, Street Fighter 6, et bien plus encore.

: League of Legends, Valorant, Super Smash Bros. Ultimate, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Halo Infinite, Overwatch 2, Pokémon Unite, Tekken 8, Guilty Gear Strive, Street Fighter 6, et bien plus encore. Les Joueurs Libres : Cette année, la communauté des Joueurs Libres vise encore plus haut avec un palier de 600 joueurs, un record pour la Gamers Assembly ! L'édition anniversaire pourrait-elle dépasser les 520 slots de 2024 ? Les inscriptions ont démarré sur les chapeaux de roue pour cette communauté unique en son genre.

: Cette année, la communauté des Joueurs Libres vise encore plus haut avec un palier de 600 joueurs, un record pour la Gamers Assembly ! L'édition anniversaire pourrait-elle dépasser les 520 slots de 2024 ? Les inscriptions ont démarré sur les chapeaux de roue pour cette communauté unique en son genre. Concours de cosplay : Plongez dans l'univers créatif du cosplay avec deux concours à la Gamers Assembly. Le Concours Général de la Gamers Assembly, organisé avec la Ligue des Cosplayers Extraordinaires, aura lieu le samedi 19 avril de 16h à 18h. Le Tournament of Champions se déroulera le dimanche 20 avril de 14h à 16h pour qualifier le meilleur costume pour la Grande Finale à Vienne, en Autriche.

: Plongez dans l'univers créatif du cosplay avec deux concours à la Gamers Assembly. Le Concours Général de la Gamers Assembly, organisé avec la Ligue des Cosplayers Extraordinaires, aura lieu le samedi 19 avril de 16h à 18h. Le Tournament of Champions se déroulera le dimanche 20 avril de 14h à 16h pour qualifier le meilleur costume pour la Grande Finale à Vienne, en Autriche. Trophée des Seniors par Silver Geek : Les meilleurs seniors de la Région Nouvelle-Aquitaine seront au rendez-vous, comme depuis 15 ans, sur la grande scène pour décrocher le titre tant convoité de champion régional !

: Les meilleurs seniors de la Région Nouvelle-Aquitaine seront au rendez-vous, comme depuis 15 ans, sur la grande scène pour décrocher le titre tant convoité de champion régional ! Les Arènes du jeu : Un espace accueillant en plein coeur du village exposants, pour petits et grands avec de nombreuses activités proposées comme un espace freeplay et tournois Esport, du rétrogaming, un espace Drone Soccer, un espace Laser Game, des bornes d'arcades, ou encore un espace d'initiation au streaming et au podcast. Les visiteurs pourront également profiter d'un espace de Cosplay dédié ainsi que d'une zone Minecraft pour faire le plein de défis !

: Un espace accueillant en plein coeur du village exposants, pour petits et grands avec de nombreuses activités proposées comme un espace freeplay et tournois Esport, du rétrogaming, un espace Drone Soccer, un espace Laser Game, des bornes d'arcades, ou encore un espace d'initiation au streaming et au podcast. Les visiteurs pourront également profiter d'un espace de Cosplay dédié ainsi que d'une zone Minecraft pour faire le plein de défis ! L'Indie Assembly : Pour célébrer la diversité et l'originalité des jeux vidéo indépendants et mettre en lumière les créateurs audacieux, découvrez des jeux innovants, initiez-vous au speedrun et échangez avec les créateurs qui repoussent les frontières de l'imaginaire.

: Pour célébrer la diversité et l'originalité des jeux vidéo indépendants et mettre en lumière les créateurs audacieux, découvrez des jeux innovants, initiez-vous au speedrun et échangez avec les créateurs qui repoussent les frontières de l'imaginaire. Meet and greet : Que ce soit dans les allées de notre village, sur scène ou directement sur la zone de rencontres "meet and greet", venez rencontrer vos créateurs de contenus et joueurs favoris, tels que Kayane, Co6nus, Marcus, Zea Shorts, Dina et d'autres qui devraient être annoncés très prochainement !

: Que ce soit dans les allées de notre village, sur scène ou directement sur la zone de rencontres "meet and greet", venez rencontrer vos créateurs de contenus et joueurs favoris, tels que Kayane, Co6nus, Marcus, Zea Shorts, Dina et d'autres qui devraient être annoncés très prochainement ! La Safe Zone : le Picta'bus sera un espace dédié à l'écoute, à la prévention et au soutien, où des associations comme e-Enfance, Women in Games et la Mission Locale traiteront de l'inclusion, la santé mentale, le cyberharcèlement, et plus. Ouvert à tous, cet espace anonyme et bienveillant permettra à chacun de s'informer, de se soutenir et de se sentir en sécurité.

Un partenaire d'exception pour une 25e édition grandiose : la Communauté Urbaine de Grand Poitiers

Depuis plusieurs années, la Gamers Assembly bénéficie du soutien constant de son partenaire principal : la Communauté Urbaine de Grand Poitiers. Cette collaboration solide fait de l'événement un incontournable de l'Esport en France, avec une influence grandissante à l'échelle européenne.

Réputée pour son patrimoine architectural et ses vestiges médiévaux, Grand Poitiers se distingue également par son dynamisme et sa modernité. Territoire entièrement connecté, la Communauté Urbaine de Grand Poitiers est devenue une véritable pierre angulaire de l'Esport en France, attirant des joueurs et des spectateurs du monde entier. La Gamers Assembly, en particulier, joue un rôle clé dans cette ascension, renforçant la visibilité de la région sur la scène internationale et consolidant son statut de fief de l'Esport.

Pionnière à plus d'un titre sur l'Esport en France, la Communauté Urbaine de Grand Poitiers est un partenaire fidèle de la Gamers Assembly, un rendez-vous international incontournable pour les joueuses et les joueurs, amateurs comme professionnels, mais aussi pour les familles et toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir ce secteur qui se structure d'année en année.

Cette nouvelle édition au Parc des expositions est emblématique de l'ancrage de cet événement sur le territoire puisque la Gamers Assembly fête ses 25 ans : 25 ans d'une histoire commune, passionnée et passionnante, qui ne cesse de rallier un public toujours aussi nombreux, avec cette année encore, de grands moments de partage et de convivialité dans un esprit festif et ludique !

Je remercie l'ensemble des équipes de FuturoLAN et ses nombreux bénévoles mobilisés sur cet événement structurant qui fait rayonner notre territoire à une échelle mondiale, de même que pour tout le travail réalisé au quotidien. Car à Grand Poitiers, la Gamers Assembly, c'est toute l'année avec le CLIPP et la dynamique jeu.", déclare Florence Jardin, Présidente de Grand Poitiers.

Il y a 25 ans, je n'imaginais pas que ce qui n'était au départ qu'un simple rendez-vous organisé par des joueurs passionnés, allait devenir aujourd'hui un événement incontournable et unique en France.

Ce moment de rencontre, de partage et d'échange continue chaque année d'offrir le même esprit de convivialité, avec un seul objectif : permettre à ces joueurs de vivre le meilleur week-end possible.

L'ingrédient principal de cette recette à succès ? La passion, le bénévolat et d'avoir constamment à l'esprit de donner du plaisir, celui de voir ces joueurs repartir avec des souvenirs inoubliables.

Je tiens, au nom de l'association FuturoLAN, à exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance envers Grand Poitiers pour son soutien précieux et constant.

Grâce à son engagement renouvelé chaque année, nous pouvons continuer à offrir un événement de qualité, riche en moments de partage et d'émotion.", ajoute Olivier Colas, Président de l'association FuturoLAN.