Gamers Assembly Festival Edition 2025 : une édition anniversaire exceptionnelle pour la première LAN party de France

La 25e édition de la Gamers Assembly, événement incontournable du gaming et de l'esport français, s'est tenue en grande pompe pendant le week-end de Pâques ! Trois jours intenses de compétitions enflammées et d'animations autour de l'univers du jeu vidéo et de la tech.

La Gamers Assembly vient de souffler ses 25 bougies au Parc des Expositions de Poitiers, les 19, 20 et 21 avril derniers, avec une édition anniversaire qui restera gravée dans les mémoires. Malgré une météo très capricieuse (le département de la Vienne était en alerte vigilance samedi 19 et dimanche 20 avril) plus de 20 000 entrées ont été enregistrées pour vivre ces trois jours de célébration de la culture gaming sous toutes ses formes, dans une ambiance festive, inclusive et fédératrice.

Un anniversaire pluvieux mais haut en couleurs

Néanmoins, avec plus de 20 000 entrées, la Gamers Assembly a de nouveau confirmé sa place de festival incontournable du jeu vidéo et de l'esport en France. Cette année, l'événement a rassemblé plus de 2 200 joueurs dans le cadre de 20 tournois officiels (PC, consoles et mobiles), et a mobilisé plus de 400 bénévoles, véritables piliers de l'organisation, pour offrir un événement accessible et chaleureux.

Cette édition si spéciale a également bénéficié d'une programmation exceptionnelle, conjuguant compétition, découverte, inclusion et innovations, le tout rythmé par une dynamique de partage intergénérationnel et une ouverture à l'international inédite.

Une première historique avec le Nigeria à l'honneur à la Gamers Assembly

Pour la première fois dans l'histoire de la Gamers Assembly, un jumelage inédit de compétences a été mis en place pour renforcer les échanges internationaux dans le domaine de l'esport. En amont de l'événement, quatre professionnels nigérians issus d'organisations locales ont intégré les équipes organisatrices pour une immersion intensive de dix jours. Ils ont ainsi pu découvrir les coulisses de l'événement, participer à son organisation, contribuer à la coordination des espaces d'exposition, aux opérations techniques et à la production de contenus, notamment à travers la réalisation d'un reportage. Ce partenariat marque une étape majeure dans la collaboration entre les écosystèmes gaming et esport de la France et du Nigeria. Parmi les temps forts de l'événement, les visiteurs ont pu rencontrer KillerFreak, premier joueur EA FC au Nigeria. Des démonstrations de jeux et des échanges entre professionnels de l'industrie se sont déroulés dans un espace entièrement dédié à la scène gaming et esport au Nigéria, avec la présence d'acteurs clés du secteur tels que Maliyo, Kucheza Gaming, Gamr, Deluxe Creation Studios, Kon10dr, Infinix, Xane Studios ou encore Africacomicade.

L'Indie Assembly fait briller la scène gaming indépendante française

Autre activité marquante de cette 25ème édition : l'Indie Assembly, un espace immersif entièrement consacré à la scène du jeu vidéo indépendant. Une dizaine de studios français, portés par la passion et l'envie de partager leurs univers, y ont présenté des titres innovants et originaux. Les visiteurs ont ainsi pu tester des jeux en avant-première, donner leur avis en direct aux développeurs et découvrir les coulisses de la création de jeux vidéo. Dans le cadre de la Dynamique Jeu de Grand Poitiers, quatre étudiants du Master Management des pratiques ludiques de l'Université de Poitiers (Maï-Marie, Nina, Clara et Emile) ont oeuvré durant six mois aux côtés des équipes de la Gamers Assembly à la réalisation de cet espace. Plusieurs de leurs camarades sont aussi venus aider à l'animation pendant l'événement pour soutenir les éditeurs dans leur présentation au grand public. Véritable laboratoire de l'imaginaire, l'Indie Assembly a mis en lumière la richesse et la diversité des productions indépendantes. Pour prolonger l'expérience, plusieurs sessions de playtest sont accessibles en replay sur YouTube.

Le Trophée des Séniors : 10 ans de gaming transgénérationnel

Le Trophée des Séniors, organisé par l'association Silver Geek, a fêté cette année ses 10 ans avec la Finale Régionale Nouvelle-Aquitaine. Huit équipes de seniors se sont affrontées ardemment sur Switch Bowling, dans une ambiance aussi compétitive que bienveillante. Roger et Jacky de l'équipe Delta Plus, représentants du Département de la Haute-Vienne, ont remporté cette 10ème édition ! Une fois encore, cet événement a illustré la capacité du jeu vidéo à créer du lien entre les générations. Les visiteurs ont également pu défier les seniors lors d'un tournoi ouvert, retransmis en direct sur Twitch. Une initiative chaleureuse et intergénérationnelle, qui a grandi au coeur de la Gamers Assembly.

Cosplay et culture pop : quand la créativité monte sur scène

Toujours très attendu, le cosplay a été mis à l'honneur avec deux concours emblématiques qui ont enflammé la scène de la Gamers Assembly. Tout d'abord, le Concours Général, récompensant les costumes les plus impressionnants et les performances les plus marquantes. Les valeureux gagnants dans les catégories Best of All, Meilleure armure, Maître de l'aiguille et le Prix scénique sont les cosplayers Toskat, Drayons Cass, Furinadia Cosplay et Nyx Silver. Le prestigieux Tournament of Champions (TOC) a quant à lui offert à la victorieuse Pixie (Esmeralda Celtille), un billet direct pour la grande finale internationale à Vienne, en Autriche. L'ambiance était au rendez-vous, entre admiration, créativité et passion, avec des défilés quotidiens qui ont animé la scène principale, rassemblant petits et grands dans une atmosphère festive.

Une édition tournée vers l'avenir

En 25 ans, la Gamers Assembly a démontré qu'un quart de siècle d'existence n'empêche en rien le renouveau et l'innovation. Entre immersion culturelle, soutien aux créateurs et inclusion, cette édition confirme que le gaming est un levier puissant de développement, de lien social et de coopération internationale.

Rendez-vous l'année prochaine pour écrire ensemble la suite de cette belle histoire !