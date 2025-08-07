Après l'édition 2025, Nice accueillera de nouveau l'Evo en 2026, le plus grand tournoi de jeu vidéo de combat au monde

Alors que l'édition européenne 2025 de l'Evolution Championship Series (Evo) n'a pas encore eu lieu, les organisateurs ont annoncé à Las Vegas que le plus grand tournoi de jeu vidéo de combat au monde reviendrait à Nice en 2026, confirmant ainsi l'ancrage durable de l'événement sur la Côte d'Azur.

Prévue du 10 au 12 octobre au Palais des Expositions, l'édition 2025 rencontre déjà un engouement exceptionnel pour cette première européenne. L'Evo France 2025 s'annonce comme une édition historique avec plus de 65 pays représentés et trois records européens battus avant même la clôture des inscriptions :

Le plus grand tournoi de jeu de combat jamais organisé en Europe.

Le plus grand tournoi Tekken jamais enregistré sur le continent.

Le plus grand tournoi Street Fighter d'Europe.

Ces chiffres exceptionnels témoignent de l'enthousiasme international pour l'événement et de l'attractivité croissante de Nice en tant que terre d'accueil de l'esport.

Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d'Azur, Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur :

C'est avec une immense satisfaction que nous annonçons le retour de l'Evo en 2026, ici même, à Nice. Ce renouvellement témoigne de la confiance des organisateurs en notre capacité à offrir un cadre optimal à l'un des plus grands événements esportif de la planète. Cette fidélité s'inscrit pleinement dans notre ambition de faire de notre ville une place forte de l'esport en Europe. Nous avons décidé de faire de Nice une destination 4 saisons, innovante, dynamique et ouverte à toutes les formes de culture, y compris la culture numérique et compétitive. Je remercie une nouvelle fois toutes les équipes mobilisées, et je donne rendez-vous aux passionnés du monde entier pour une édition 2026 encore plus mémorable."

