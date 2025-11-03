Esport : les nouvelles pratiques

En 2024, l'esport ou jeu vidéo compétitif s'affirme comme une vitrine populaire du jeu vidéo, un spectacle à part entière, une économie et un laboratoire d'innovation technologique, sociale et pédagogique. En France, la dynamique est portée par une industrie en voie de structuration, en pleine expansion : en 2022, le chiffre d'affaires du secteur atteignait 141,4 millions d'euros, soit une progression de 182 % par rapport à 2019. En 2024, 7,8 millions de spectateurs uniques ont suivi au moins un tournoi hexagonal, confirmant l'essor de ce marché et son ancrage dans le quotidien des Français.

Des événements comme la finale LFL de Montpellier (195 000 spectateurs simultanés sur Twitch), les EMEA Masters Winter (plus de 470 000 spectateurs en direct) ou encore la Karmine Corp à l'Accor Arena, remplie en six heures, illustrent cette vitalité. L'engouement se reflète aussi dans les pratiques : 53 % des 18-34 ans suivent désormais régulièrement du contenu compétitif, contre 41 % en 2021.

Cette croissance témoigne de l'émergence d'un écosystème diversifié : studios, équipes, organisateurs de compétitions, diffuseurs, prestataires techniques, coachs, analystes, casters et créateurs de contenu. Tous contribuent à la performance des joueurs et à la qualité de l'expérience spectateur.

Aujourd'hui, l'esport s'impose comme une formidable opportunité de promouvoir le jeu vidéo dans sa dimension coopérative et compétitive, mais aussi comme un terrain d'innovation sociale, redéfinissant les contours du sport, du divertissement et du lien collectif.

En parallèle, l'esport s'ouvre à de nouvelles pratiques et devient un véritable levier de transformation sociale et éducative. En France comme ailleurs, les usages se multiplient : enseignement, entreprise, inclusion, lien social et même activité physique. Cette ouverture élargit le public et transforme le jeu compétitif en moteur de compétences et de cohésion.

La dimension éducative se renforce. Des ateliers encadrés jusqu'aux programmes universitaires, l'esport s'affirme comme un outil de développement des soft skills : communication claire, gestion du stress, prise de décision rapide ou leadership d'équipe. Les établissements scolaires intègrent des clubs de pratique encadrée, tandis que les entreprises s'en inspirent pour former leurs managers et stimuler l'intelligence collective.

Le lien social intergénérationnel s'affirme également comme l'un des nouveaux visages de l'esport. À travers des initiatives comme celles portées par l'association Silver Geek, les seniors prennent part à des compétitions encadrées et collaborent avec des jeunes coachs dans une dynamique profondément humaine et collective. La Finale nationale du Trophée des Séniors, organisée chaque année à la Paris Games Week, en est l'exemple le plus emblématique.

Si toutes les équipes finalistes se prennent au jeu de la compétition et viennent pour gagner, celle-ci permet avant tout de fédérer et de valoriser les différentes parties prenantes du projet : les seniors gamers et leurs supporters, leurs jeunes coachs et tous les partenaires impliqués dans la dynamique Silver Geek sur le territoire ",

explique Vincent Blanchard, Secrétaire Général et cofondateur de l'association.

Plus qu'un simple moment de jeu, ces rencontres créent des ponts entre générations. Les exergames, qui combinent activité physique et stimulation cognitive, favorisent le bien-être des aînés tout en renforçant leur estime de soi. Depuis plus de 10 ans, Silver Geek a documenté ces effets positifs à travers de nombreux travaux scientifiques en sociologie et en psychologie.

Au-delà des bénéfices physiques, c'est sur l'estime de soi et le bien-être que Silver Geek a su démontrer ses impacts",

souligne Vincent Blanchard.

L'association explore aujourd'hui de nouveaux formats : battles intergénérationnelles sur Just Dance, olympiades sur Mario & Sonic aux JO ou Ring Fit Adventure, et même des ateliers sur des jeux plus sédentaires avec un potentiel esportif. Autant d'initiatives qui ouvrent la voie à un esport plus solidaire, accessible et durable.

L'inclusion progresse aussi du côté de l'esport féminin, même si la féminisation du secteur est encore largement à conquérir. La création des Game Changers sur League of Legends s'inscrit une nouvelle dynamique qui promeut l'émergence de championnes inspirantes : elle offre aux joueuses un espace compétitif reconnu, structuré et médiatisé, là où l'absence de cadre officiel freinait leur progression. Au-delà de la performance sportive, ces initiatives participent à briser les stéréotypes de genre et à élargir la représentation des femmes dans des disciplines technologiques et stratégiques. En valorisant la diversité et en donnant de la visibilité à de nouveaux modèles de réussite, l'esport devient un vecteur d'égalité des chances et d'empowerment. Cette ouverture ne profite pas uniquement aux joueuses : elle inspire de nouvelles générations, favorise la mixité des publics et renforce la dimension inclusive d'un écosystème désormais pensé comme un moteur social à part entière.

Enfin, la pratique s'ouvre à la dimension physique. Les arènes EVA (Esports Virtual Arenas) combinent réalité virtuelle et déplacements réels, invitant les joueurs à courir, esquiver et interagir dans un environnement grandeur nature. De nouvelles formes de compétition, comme le Fast Close Combat en réalité virtuelle, exigent vitesse, coordination et précision, brouillant la frontière entre sport traditionnel et sport électronique.

En quelques années, l'esport s'est transformé en un écosystème de plus en plus complet : spectacle populaire, outil éducatif, terrain d'inclusion et activité sportive à part entière. Ces nouvelles pratiques redéfinissent la place du jeu vidéo dans notre quotidien et confirment son rôle croissant dans la société contemporaine.