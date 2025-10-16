Pavillon Game France : découvrez le meilleur des jeux vidéo français Une expo exceptionnelle "Clair Obscur : Expédition 33" et les jeux vidéo les plus populaires du moment

La Paris Games Week accueillera du 30 octobre au 2 novembre un Pavillon Game France sur près de 600m², un espace soutenu par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), en partenariat avec les deux syndicats représentant la filière au niveau national, le Syndicat national du jeu vidéo (SNJV) et le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisir (SELL).

La marque Game France, créée et opérée par le CNC, vise à fédérer et promouvoir la filière française du jeu vidéo, en France et à l'international. Deux ans après sa création, le Pavillon Game France prendra la suite du stand Jeux Made in France.

Le Pavillon Game France rassemblera quelques-unes des meilleures entreprises de jeu vidéo françaises ; éditeurs et studios de jeux vidéo y présenteront parmi les jeux vidéo les plus populaires et attendus du moment.

Les visiteurs pourront vivre une expérience inédite en découvrant des Artworks et visuels exclusifs lors de "Clair Obscur : Expedition 33 - L'Exposition" autour du jeu vidéo de l'année et succès planétaire (Clair Obscur : Expedition 33 du studio Sandfall interactive).

Le Pavillon Game France proposera ainsi aux visiteurs une sélection des meilleurs jeux français du moment, dont plusieurs seront jouables en avant-première mondiale :

Shinobi Art of Vengeance (LizardCube)

Windblown (Motion Twin)

Dark hours (Pieceofcake Sudios)

Endless Legends 2 (Amplitude)

Mio (Douze Dixiemes / Focus Entert.)

Tides of Tomorrow (Digixart)

The Rogue Prince of Persia (Evil Empire / Ubisoft)

The Merlies, Looking for Fael, A better world, Gloomy Eyes, Tom the Post Girl, Riff Mountain (Arte)

The Last Artifact (Skytale)

Kaku - Ancien Seal, Double Dragon Revive, Shredders, Rooftop & Alley - The Parkour Game, Astérix & Obelix - Mission Babylone, Space Adventure Cobra - The Awakening (Microids)

Space Marines 2 (Focus Enter./ Pullup Entert.)

Adorable Adventures (Wild Sheep Studio / Gamearly)

Childwood (Oneiric Tales - Gamearly)

Kritter : Defend Together (LJF Games - Gamearly)

Xion Leak (Gentle Beasts - Gamearly)

Micromega (Coven - Gamearly)

AI.VI (Out of Time - Gamearly)

Maseylia : Echoes of the Past (Sol Brothers - Gamearly)

Red Nose Guy : Gauntlet Inc. The Burnout (Freya Games - Gamearly)

Starbug Troopers : The 4 Horseflies of the Apocalypse (Big Loot Games - Gamearly)

Endseeker (Mad Studio Games - Gamearly)

Mixcity Swap (Atypique Studio)

Oban (Oxxymore Interactive)

A Planet of Mine MasterMine Edition (Tuesday Quest)

Bloomkeeper (Resonance Interactive)

Heidi's Legacy (Humble Reeds)

Pirates Tactical (Alambik studio)

Raging Bill (Art Punk Studio)

Une scène de prises de paroles ouvertes aux développeurs comme aux associations

Une scène de conférences accueillera pendant 4 jours de nombreuses prises de paroles ouvertes aux professionnel(les) comme au grand public, sur laquelle se succèderont créatrices et créateurs de jeux vidéo, institutions (CNC, Commission européenne, BNF, Business France, CNM-Enjmin), mais aussi de nombreuses associations engagées en faveur de la diversité (Women in Games France, Afrogameuses), de la responsabilité environnementale (Game Only - Jyros), ou en faveur de la protection des mineurs (Unaf - PédagoJeux, Respect Zone).