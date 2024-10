Paris Games Week 2024 : Entretien avec Nicolas Vignolles

La Paris Games Week revient en 2024 avec une édition qualifiée de la plus ambitieuse depuis la pandémie. Après deux années de relance en 2022 et 2023, cette nouvelle édition vise à atteindre un niveau proche de celui de 2019.

L'événement s'étendra sur trois halls avec un contenu dense, incluant la présence de PlayStation, Xbox et Nintendo pour son édition 2024. C'est aujourd'hui le seul salon mondial à réunir les trois constructeurs pendant 5 jours.

Nouvel espace B2B

Pour la première fois, un grand espace sera dédié aux professionnels du secteur (studios, éditeurs, investisseurs, écoles). Ce nouvel espace, dans le Hall 2, permettra des échanges entre professionnels, avec des conférences et des discussions sur les grands défis du secteur, notamment juridiques, technologiques, et environnementaux.

Chaque jour de l'événement aura un thème spécifique, comme l'investissement ou les défis sociétaux liés aux jeux vidéo.

Partenariats et programmes esport

Cette année, la Paris Games Week sera également une "Viewing Party" officielle pour les demi-finales des Worlds de League of Legends, en partenariat avec Riot Games. Les visiteurs pourront suivre la compétition dans une ambiance immersive.

En parallèle, la scène esport accueillera des finales nationales, européennes, et même mondiales de grandes licences, avec une programmation soutenue par Webedia.

La Paris Games Week veut s'affirmer à la fois comme un événement pour le grand public et comme un point de rencontre pour les professionnels du jeu vidéo.

L'édition 2024 se déroulera du 23 au 27 octobre à la Porte de Versailles, avec des billets déjà disponibles à la vente.

L'événement de cette année se veut plus ambitieux et diversifié, avec une forte volonté de combiner gaming, sport, et opportunités professionnelles, offrant une expérience enrichissante tant pour les fans que pour les acteurs de l'industrie.

