Game design : l'autre usage des boucles de gameplay - Par Pascal Luban

L'AFJV vous propose une courte masterclass de Pascal Luban, game designer reconnu pour ses contributions à des titres majeurs (Splinter Cell, Alone in the Dark, Wanted - Weapons of Faye et Fighters Uncared...). Dans cette vidéo pédagogique, il revient sur un concept fondamental du game design : les boucles de gameplay - et leur rôle souvent sous-estimé dans la construction du rythme émotionnel d'un jeu.

Cette vidéo est extraite du premier module d'un cours en ligne plus vaste que Pascal Luban développe actuellement sur la plateforme ûdemy. Son ambition : transmettre l'expérience qu'il a accumulée au cours de ses 30 années dans l'industrie du jeu vidéo.

Une vidéo à destination des game designers en devenir, mais aussi de toutes celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre ce qui rend un jeu captivant sur la durée.