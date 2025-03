Etude : Le phénomène du review bombing monte en puissance alerte l'Observatoire Européen des Jeux Vidéo La critique vidéoludique fait face à la montée de commentaires en ligne, à la croisée entre passion, émotion et déontologie

De Dragon Edge, à Star Wars Battlefront 2, en passant par The Last of Us II et Assassin's Creed Shadows, dès sa sortie, le phénomène du "review bombing" gangrène, illustrant l'ampleur de la bataille culturelle qui se joue autour de l'industrie du jeu vidéo. Une manoeuvre qui tend à contracter massivement un afflux de notes négatives pour faire baisser la notation moyenne et altérer l'appréciation d'un jeu.

Dans ce contexte, l'Observatoire Européen des Jeux Vidéo (OEJV) a choisi de publier une nouvelle étude. Intitulée "Review bombing dans le gaming", elle analyse la notion de notation et de critique de jeu vidéo, et les dynamiques qui la sous-tendent dans le cadre des batailles culturelles qui perturbent les lancements de jeux.

Face à ces commentaires, les notations, autrefois considérées comme des repères fiables, semblent désormais fragilisées, laissant place à un climat de doute et de polarisation qui secoue le coeur même de l'expérience et le choix vidéoludique",

commente Olivier Mauco, Président de l'OEJV.

De la critique de jeu vidéo à la suprématie du commentaire

L'évolution des pratiques critiques des commentaires et discussions en ligne transforme profondément la manière dont les jeux vidéo sont évalués et perçus. En particulier, la montée en puissance des commentaires d'utilisateurs, souvent motivés par des considérations émotionnelles et morales, semble bousculer la domination historique de la critique professionnelle.

Historiquement, la notation de jeux vidéo s'inscrivait dans un cadre professionnel rigoureux, basé sur l'objectivité et l'analyse technique, esthétique, historique, etc. Elle visait à inscrire ces oeuvres dans la durée, en les établissant comme référence culturelle de toute une génération, comme c'est le cas dans les autres formes d'art telles que le cinéma et le théâtre.

Avec les médias sociaux un nouveau phénomène a émergé : celui du commentaire libéré. Des espaces tels que metacritics où l'individu exprime, de façon immédiate et émotionnelle, ses ressentis personnels et opinions morales, souvent de manière passionnée. Un phénomène qui gagne en puissance au fil des années, au point de remettre en question la pertinence des notes et des critiques des professionnels.

Quelques cas pratiques

The Last of Us II, unanimement salué par la critique et succès commercial s'est vu attaquer avec un nombre massif de notes à 0 pour dénoncer les thèmes homosexuels féminins. La communauté alertée s'est mobilisée pour défendre son jeu.

Dernier en date, Assassin's Creed Shadows subit en ce moment une attaque en règle alors que le jeu a déjà dépassé 2 millions de joueurs. Si les critiques et les avis sur steam convergent, c'est sur metacritics qui n'exige pas de jouer ou commenter, que le raid se produit avec un différentiel de 25 points / 29% entre la note des professionnels et des joueurs steam, et d'autre côté les non joueurs qui review bomb. Les premières alertes ont permis de contrebalancer l'attaque.

Cette stratégie de parasitage du lancement remet en cause la parole journalistique, et vise à saper l'envie de jouer et gâcher le plaisir des joueurs. D'autres exemples et chiffres abondent dans l'étude.

Quel avenir de la médiatisation du testing ?

L'un des exemples les plus frappants de cette évolution est la remise en cause de l'autorité des journalistes spécialisés dans le cadre du mouvement #GamerGate, qui a forcé une prise de conscience sur la nécessité d'intégrer des questions sociales et politiques dans les critiques de jeux vidéo.

Paradoxalement, tandis que certaines rédactions ont cessé d'attribuer des notes, les plateformes de notation ont continué d'exister, mais avec un accent de plus en plus marqué sur les agrégations de commentaires. La pratique du review bombing est une manifestation de ce phénomène. Cela a engendré une incertitude croissante pour les créateurs de jeux vidéo, pris en étau entre l'émotion des joueurs et les exigences de la critique professionnelle.

La critique vidéoludique se trouve aujourd'hui dans un double régime : celui de la presse spécialisée, ancrée dans des pratiques professionnelles et déontologiques, et celui des commentateurs en ligne, dont les analyses reposent sur des critères émotionnels et subjectifs. Cette coexistence transforme profondément le paysage médiatique du jeu vidéo, soulevant des questions sur la nature de l'autorité critique et sur le rôle des influenceurs dans la construction de l'opinion publique",

analyse Olivier Mauco.

Les récents débats et appels au review bombing autour de Assassin's Creed Shadows illustrent bien l'ampleur de cette bataille culturelle, où la production des critiques et des notes des utilisateurs devient un champ de confrontation entre différents modèles de jugement. Un tel phénomène marquerait l'apogée d'une ère où la subjectivité prime sur l'objectivité. L'avenir de la critique des jeux vidéo semble plus que jamais incertain, oscillant entre l'émotion populaire et la rigueur professionnelle.

Lire l'étude (fichier PDF - 17 pages)