Les graphismes, une technique au service du jeu vidéo

Dans le cadre du 6e colloque du Conservatoire National du Jeu Vidéo (CNJV), le Forum des Images a accueilli le 9 novembre 2024 à Paris la conférence : "Les graphismes, une technique au service du jeu vidéo".

Ce rendez-vous incontournable pour les professionnels et passionnés de l'industrie du jeu vidéo a permis de plonger au coeur d'un sujet essentiel : le rôle des graphismes dans la création et l'expérience vidéoludiques.

Sous la modération de Jean Zeid, journaliste reconnu, quatre experts ont exploré la manière dont les graphismes transcendent leur fonction décorative pour devenir un élément narratif, émotionnel et technique fondamental. Anna Bressan, directrice artistique et enseignante, a partagé son regard sur l'évolution des représentations visuelles et leur impact sur l'immersion des joueurs. Jean-Christophe Alessandri, directeur artistique senior chez Ubisoft, a illustré comment les graphismes peuvent être au service d'un projet tout en répondant aux contraintes de production. Esther Mangel, artiste 2D/3D, a souligné l'importance de l'accessibilité et du design inclusif dans les choix esthétiques, tandis que Matthieu Davy, interaction designer, a détaillé le processus collaboratif entre les différents corps de métiers pour façonner une expérience utilisateur cohérente.

Durant cette table ronde, les intervenants ont débattu de questions essentielles : les graphismes doivent-ils privilégier le gameplay ou la narration ? Comment s'adapter aux contraintes techniques et aux attentes d'un public toujours plus exigeant ? Ils ont également mis en lumière l'influence croissante des graphismes dans des domaines tels que le financement des projets, où des présentations visuelles impactantes peuvent séduire investisseurs et partenaires.

Parmi les thèmes abordés, l'accent a été mis sur l'équilibre subtil entre esthétisme, technique et innovation. Les graphismes, loin d'être un simple atout visuel, deviennent un outil puissant pour créer des émotions, raconter des histoires et immerger le joueur dans des univers riches et crédibles. Que ce soit dans la reproduction réaliste de mythologies anciennes ou dans l'adoption de styles audacieux comme le pixel art ou l'aquarelle, cette conférence a démontré que chaque choix graphique reflète une intention précise et une volonté d'enrichir l'expérience du joueur.

Intervenants