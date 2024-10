Le Conservatoire national du jeu vidéo organise son sixième colloque national "Dessine-moi un jeu vidéo !" Le 9 novembre 2024 au Forum des images à Paris

Après cinq éditions réussies depuis 2017 et un engouement toujours plus fort de la part du public de professionnels et de passionnés de jeu vidéo pour la sauvegarde des archives vidéoludiques, le Conservatoire National du Jeu Vidéo organise en cette fin d'année son 6ème colloque national, le 9 novembre 2024, une nouvelle fois au Forum des Images à Paris.

"Dessine-moi un jeu vidéo" - Saison #1 : Des pixels de plus en plus petits

Après s'être penchée sur les enjeux de la conservation du patrimoine vidéoludique, l'évolution des métiers dans cette industrie, l'écriture dans le jeu vidéo et enfin à la programmation et au code lors des cinq derniers colloques, cette nouvelle édition se concentrera sur le graphisme et son rôle dans le jeu vidéo.

Après les nombreux thèmes déjà traités, la question du graphisme dans le jeu vidéo et de son évolution s'imposait. Le graphisme est la partie émergée de l'iceberg, le premier élément que l'on voit dans un jeu, avant même de pouvoir jouer, que ce soit par les images dans les magazines, les bandes-annonces sur Internet ou en débutant une partie. La tenue du colloque au Forum des images conforte ce choix évident !"

déclare Bertrand Brocard, Président du CNJV, qui ajoute

"le sujet est vaste ! C'est pourquoi nous avons choisi de scinder ce thème en deux saisons. La première intitulée ''Des pixels de plus en plus petits'' se concentrera sur les aspects techniques et esthétiques à l'intérieur des jeux, l'occasion de parler de l'évolution graphique depuis les premières bornes d'arcade. Le 7ème colloque, fin 2025, sera consacré à des traits plus périphériques du graphisme vidéoludique, leur usage par d'autres médias comme le cinéma ou dans l'art. Cette journée s'annonce riche et intense en contenu et en échanges."

Au programme : 3 tables rondes, 5 mini-conférences, 25 intervenants, une librairie

Ce sont plus de 300 professionnels, étudiants et passionnés qui sont attendus pour échanger lors de cette journée principalement rythmée par 3 tables rondes et 5 miniconférences, au cours desquelles interviendront 25 experts en la matière. Des auteurs, chercheurs, journalistes, concepteurs de jeu, archivistes et bien évidemment des graphistes et illustrateurs se succéderont pour apporter leur vision, leur retour d'expérience sur le graphisme dans les jeux vidéo des origines à aujourd'hui et échanger avec les participants. Tout au long du colloque, notre partenaire l'Institut national de l'audiovisuel (INA) diffusera de courts extraits vidéo issus de ses fonds pour illustrer et alimenter les débats. La Librairie du jeu vidéo sera également présente et quelques pépites extraites des archives du Conservatoire seront présentées dans des vitrines.

Préserver la mémoire de création du jeu vidéo en France

Bien que très dynamique, en France comme à l'étranger, l'industrie du jeu vidéo n'avait pas de mémoire à la hauteur de ce que représente cette nouvelle culture. C'est pourquoi, depuis 2016, le CNJV abrite le plus important fonds français d'archives de création "de l'idée originale au packaging", pour les préserver, les numériser, en faciliter l'étude et la valorisation. Il s'agit de mieux comprendre les évolutions du secteur du jeu vidéo tant sur le plan technologique que sur celui de la créativité et du design, mais aussi de rentrer dans le détail des procédés et des techniques qui ont permis de créer les jeux vidéo depuis les temps anciens de Pong jusqu'à la réalité virtuelle d'aujourd'hui.

Evénement organisé avec le soutien de nos partenaires

Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), le Forum des Images, l'Institut national de l'audiovisuel (INA), le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL), le Syndicat national du jeu vidéo (SNJV), l'Agence française pour le jeu vidéo (AFJV).

Le programme

8h30 - Ouverture des portes - Accueil des participants

9h00 - Ouverture du colloque

Intervention des partenaires

Intervention des partenaires 9h40 - Intervention #1 - Dessiner un jeu vidéo - 40 ans de (r)évolutions

Intervenant : Laurent Cluzel

Intervenant : Laurent Cluzel 10h15 - Table ronde #1 - Les graphismes, une technique au service du jeu vidéo

Modérateur : Jean Zeid

avec Anna Bressan ; Esther Mangel ; Jean-Christophe Alessandri ; Matthieu Davy

Modérateur : Jean Zeid avec Anna Bressan ; Esther Mangel ; Jean-Christophe Alessandri ; Matthieu Davy 11h50 - Intervention #2 - Graphismes vidéoludiques : la question de la propriété

Intervenant : Geoffray Brunaux

Intervenant : Geoffray Brunaux 12h30 Pause déjeuner

14h00 - Table ronde #2 - De beaux graphismes sont-ils indispensables à un jeu vidéo ?

Modérateur : Enzo D'Armenio

avec Philippe Dessoly ; Amanda Goengrich ; Thierry Perreau

Modérateur : Enzo D'Armenio avec Philippe Dessoly ; Amanda Goengrich ; Thierry Perreau 15h30 - Intervention #3 - Les liens entre jeu vidéo et art : une relation nourrie

Intervenants : Rodolphe Bessey / François Message

Intervenants : Rodolphe Bessey / François Message 16h00 Pause

16h15 - Intervention #4 - 3D temps réel : l'avant et l'après à travers la série Alone In The Dark

Intervenant : Nicolas Deneschau

Intervenant : Nicolas Deneschau 16h45 - Table ronde #3 : Evolution de la profession graphiste et des outils employés

Modératrice : Anaïs Cravic

avec Didier Chanfray ; Patrick Charpenet ; Suzanne Rault

Modératrice : Anaïs Cravic avec Didier Chanfray ; Patrick Charpenet ; Suzanne Rault 18h15 - Intervention #5 - Découverte de la démoscène à travers l'Atari ST

Intervenant : Sébastien Larnac

Intervenant : Sébastien Larnac 18h45 Clôture

19h00 Pot convivial

Le forum ferme ses portes à 20h.

De petits changements peuvent intervenir dans ce programme prévisionnel.

Cliquez ici pour réserver votre place