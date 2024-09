Quelles places pour le jeu vidéo dans les lieux artistiques et socio-culturels ? Les 21 et 22 novembre 2024 au théâtre de l'Elysée - Lyon

44 % des français jouent à des jeux vidéo*

83 % des 18-24 ans jouent à des jeux vidéo*

La pratique du jeu vidéo, depuis sa large diffusion dans les années 80, est devenue massive, hétérogène et pour beaucoup, elle est aujourd'hui la première pratique culturelle des français et des françaises.

Cette pratique prend différentes formes par les supports sur laquelle elle se pratique (PC, téléphone, tablette, casque VR, console de salon ou portable), par les endroit où l'on joue (au domicile familial, chez des ami·e·s, en médiathèque, en salle d'arcade, en festival, en exposition, en public…) etc. Les manières de jouer sont également hétérogènes (en réseau local, en ligne, en coopération, en compétition, dans un contexte e-sportif, en speedrun, en streaming…).

On note également une nouvelle pratique culturelle depuis l'avènement des plateformes de streaming : celle de regarder une personne jouer à un jeu vidéo.

Le jeu vidéo, contrairement aux trentes décennies passées, n'est alors plus perçu comme un divertissement infantile voire dangereux, mais comme une industrie culturelle forte, tout autant qu'une pratique culturelle établie. Il est également un sujet d'étude universitaire qui fait l'objet de recherche de domaine aussi important que nombreux allant des sciences de l'éducation à l'histoire de l'art en passant par les sciences du vivant. Medium artistique et forme d'expression créative unique, il est également présent, détourné et utilisé dans de nombreuses branches artistiques classiques comme modernes. Cette transformation a permis l'entrée des jeux vidéo dans des espaces artistiques, culturels et socio-culturels pour lesquels ils ne sont pas initialement conçus. Ce décalage a généré de nombreuses et intéressantes médiations et pratiques de curateurs, d'éducateurs, d'enseignants, d'artistes, de bibliothécaires et ludothécaires,"

Propos de Julien Annart, détaché pédagogique auprès de FOrJ autour de projets éducatifs, culturels et socioculturels liés aux jeux vidéo.

Ces initiatives participent toutes à alimenter la question de la place et de la pertinence du jeu vidéo dans des lieux ou projets relevant du "service public de la culture".

Nous vous proposons donc durant ces deux jours de rencontrer des acteurs et actrices culturel·les qui portent ces initiatives autour du jeu vidéo, afin qu'ils et elles partagent avec nous leurs expériences, leurs bilans et que cela puisse nourrir notre réflexion au quotidien sur ces questions.

Gratuit sur inscription

Programme

Quand : le jeudi 21 novembre 2024 de 14h à 17h30

le vendredi 22 novembre 2024 de 9h30 à 12h30

Où : au théâtre de l'Elysée - 14 rue Basse-Combalot - 69007 Lyon

Jeudi 21 novembre

13h30 : accueil - visite de l'exposition Peindre en jeux vidéo

14h30 : intervention de Nicolas Ligeon & Simon Bachelier (Collectif Sous les Néons/Lyon)

15h30 : intervention de Julien Annart (Educajeux/Bruxelles)

16h30 : intervention de Tatiana Vilela Dos Santos (artiste indépendante/Paris)

17h30 : apéro

19h30 : soirée Playformance

Vendredi 22 novembre

9h00 : accueil

9h30 : intervention de Aymeric Lesné (3 Hits combos / Stunfest / Rennes)

10h30 : intervention de Henri Morawski (Random Bazar/Strasbourg)

11h30 : intervention de Stéphane Malfettes (Les Subs/yon) et Christine Chalas (Ville de Lille)

12h30 : fin, discussion libre, possibilité de manger sur place

19h30 : diffusion du documentaire Knit's Island

Durant ces deux jours le Collectif Sous les néons et le théâtre de l'Elysée accueilleront l'exposition de jeux vidéo Peindre en jeux vidéo que vous pourrez découvrir.

Vous pourrez également assister à une soirée Playformance le jeudi 21/11 à 19h30 et à la diffusion du film Knit's Island le vendredi 22/11 à 19h30.

Intervenant·es

Collectif Sous les Néons (Lyon)

Le collectif expérimente depuis 2021 d'autres pratiques du jeu vidéo. Basé au théâtre de l'Elysée à Lyon, ses activités s'orientent majoritairement autour de deux pôles : des expositions de jeux vidéo indépendants et des soirées playformances. Simon Bachelier est producteur et éditeur de jeux vidéo. Nicolas Ligeon est producteur de spectacle et codirecteur du théâtre de l'Elysée. (https://souslesneons.com/ )

Julien Annart (Bruxelles)

Julien est détaché pédagogique auprès de FOrJ (https://www.forj.be ) autour de projets éducatifs, culturels et socio-culturels liés aux jeux vidéo ainsi que professeur-invité dans plusieurs Hautes Ecoles sur ces sujets. Il a aussi créé et dirigé le premier espace permanent d'exposition vidéoludique en Belgique et coordonne le manuel de pédagogie vidéoludique (https://www.educajeux.be ).

Tatiana Vilela Dos Santos (Paris)

Tatiana est une artiste numérique et game designer indépendante plusieurs fois récompensée (A Maze., Connext, Maker Faire, EIGD...). Elle crée depuis 2011 des jeux vidéo expérimentaux avec lesquels elle propose de réinterroger le dialogue entre les joueurs et la machine, et la place de l'acte de création dans le jeu, dans une rencontre physique du réel et du virtuel. Ses installations ludiques éprouvent ainsi physiquement les joueurs, à travers des dispositifs palpables et tangibles mettant en scène le corps et l'espace. (https://tatianavileladossantos.com/ )

Aymeric Lesné (Rennes)

Aymeric Lesné est issu d'un parcours croisé entre arts et sciences de l'éducation. Il a fondé 3 Hit Combo et le festival de jeux vidéo Stunfest en 2005, dont il est aujourd'hui directeur. "Edupunk", il apprécie butiner, bricoler, braconner idées et projets pour jouer ensemble, que ce soit en création, en éducation artistique et culturelle, en médiation ou en formation. Il considère le jeu comme un moyen d'expression intégré aux pratiques créatives, au service de projets culturels, artistiques, sociaux et environnementaux. (https://www.stunfest.com/ http://www.3hitcombo.fr/ )

Henri Morawski - Random Bazar (Strasbourg)

Henri a participé à l'organisation du Retro (no) Future Games Festival à Cergy en 2013 : un événement rassemblant jeux vidéo populaires, artistiques, expérimentaux, à contrôleurs alternatifs. Il a été également membre du collectif Alineaire de 2014 à 2019, collectif d'artistes numériques qui mêlent jeu, technologie et gestes qui créer des installations numériques et interactives fortement inspirées des jeux vidéo. C'est en 2016 qu'il entre dans l'organisation de Random Bazar sous sa forme festival. Aujourd'hui Henri est responsable des productions. Sa mission au sein de Random Bazar est de produire des jeux vidéo à contrôleur alternatif et de les diffuser dans tous les lieux ayant une programmation culturelle et/ou artistique. (http://random-bazar.fr/ )

Stéphane Malfettes (Lyon)

Stéphane est directeur des Subs, lieu vivant d'expériences artistiques à Lyon. Il est à l'origine de l'événement Sauve qui peut la vie, qui allie jeux vidéo, questionnement écologique et propositions artistiques (spectacle vivant, art plastique …) (https://www.les-subs.com/ )

Christine Chalas (Lille)

Christine est directrice des lieux culturels pluridisciplinaires pour la ville de Lille. Elle a, tout au long de son parcours (Théâtre de Privas, Maison des Métallos), organisé plusieurs événements intégrant le jeu vidéo. (https://maisonsfolie.lille.fr/ )

