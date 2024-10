Game Changers 2024 - Le rendez-vous pro du jeu vidéo inclusif passe à la vitesse supérieur pour sa 4ème édition Le samedi 02 novembre à partir de 10h au Digital Village (Salle des fêtes) - 21 rue Albert Bayet - 75013 Paris

"Game Changers", le rendez-vous professionnel du jeu vidéo inclusif organisé par l'association Afrogameuses, revient le 02 novembre 2024 au Digital Village (75013 Paris).

Organisé en partenariat au Digital Village, les membres, étudiant-es, professionnel-les de l'écosystème jeu vidéo profiteront d'une journée unique et riche en animations : conférences et tables rondes inspirantes, ateliers pratiques, quiz et networking. Nouveauté 2024 : un espace exposition rassemblera plusieurs jeux vidéo à dimension inclusive sera en accès libre et en test pendant toute la durée de l'événement !

L'inclusion dans le jeu vidéo, un engagement sociétal toujours plus d'actualité

Pour la quatrième édition de "Game Changers", l'association Afrogameuses confirme son engagement envers une industrie du jeu vidéo plus inclusive, qu'il s'agisse des communautés de joueurs et de joueuses, ou des (futurs) talents aux manettes des créations qui remplissent notre quotidien.

Afin d'y parvenir, près de 30 intervenant-es issu-es de tous horizons se relaieront lors de table-rondes, talks ou encore ateliers pour mettre en avant différentes problématiques et réfléchir aux manières concrètes de créer des jeux plus représentatifs de notre société.

Se reconvertir et développer son premier jeu vidéo, le rôle des artistes pour des représentations plus inclusives, Créer un jeu vidéo indé à l'ère de l'anti-progressisme, aborder la santé mentale dans le secteur, et faire l'état des lieux dans une industrie en crise... Des intervenant-es de différents studios comme Sloclap, Virtuos, CD Red Projekt et créateurs de jeux retentissants comme "The Operator" ou "Caravan Sandwitch" seront présent-es.

Des jeux créés ou en cours de création dans une approche inclusive seront exposés par leur créateurs, dont "Tako Kimitsu" et "Eau Secours".

Le programme complet

Afrogameuses mène tout au long de l'année diverses actions pour favoriser l'insertion professionnelle des minorités dans le jeu vidéo, à travers des sessions de networking et des actions de sensibilisation avec les studios et structures de l'industrie. La quatrième édition de Game Changers, temps fort de l'association, est soutenue par Focus Entertainment, Seaven Studio, Virtuos France, ICO Partners et Holy.

Informations pratiques

Date : samedi 02 novembre 2024

Lieu : Digital Village (Salle des fêtes), 21 rue Albert Bayet 75013 Paris

Tarifs : de 15 euros (pass étudiant) à 39 euros (afterwork inclus)

Inscription obligatoire en ligne : sur eventbrite.fr

Transports : Place d'Italie (M5, M6, M7, M14)