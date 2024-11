Ukraine : les studios de jeux vidéo face à la guerre Conférence le jeudi 28 novembre 2024 - 18h - BnF - Petit auditorium - Site François-Mitterrand - Paris 13e

La prochaine séance des Rendez-vous du jeu vidéo de la Bibliothèque nationale de France aura lieu le jeudi 28 novembre 2024, à 18h, dans le petit auditorium du site François-Mitterrand, Paris 13e : Ukraine : les studios de jeux vidéo face à la guerre.

Cette table ronde sera consacrée aux effets de la guerre sur les studios de jeux vidéo ukrainiens, confrontés, depuis février 2022, à l'agression de leur pays par la Russie. Les conséquences du conflit seront envisagées dans leur diversité, depuis leur impact sur le fonctionnement quotidien et matériel des studios jusqu'à leur influence sur les contenus des jeux produits, en passant par les nouvelles initiatives de solidarité qui s'organisent autour des studios et de leurs communautés de joueurs et joueuses.

Pour en discuter, cette table-ronde, modérée par Françoise Daucé (EHESS) réunira Wael Amr, fondateur du studio Frogwares (Sherlock Holmes, The Sinking City...), et Oleg Yavorsky, de VG Entertainment (Fear the Wolves), qui témoigneront des effets de la guerre sur leur travail et leurs nouveaux projets.

La séance est gratuite et ouverte à tou(te)s. Réservation fortement recommandée via le lien suivant.