Langage informatique et mathématiques ludiques dans le jeu Vidéo de la conférence enregistrée le samedi 2 décembre 2023 au Forum des images à Paris

Le 5e colloque national du Conservatoire national du jeu vidéo (CNJV) avait pour thème "Programmer un jeu vidéo - 40 ans d'évolution". C'est dans ce cadre que la première table ronde réunissait Pierre Berloquin (ingénieur, auteur et créateur de jeux mathématiques et logiciels ludiques), Yannick Rochat (co-fondateur du Game Lab Lausanne), Nathalie Berkman (responsable en ingénierie pédagogique à l'ESSEC) et Marc Albinet (expert en game design chez Darewise).

Intitulée "Langage informatique et mathématiques ludiques dans le jeu", cette conférence est modérée par Alice Dionnet (doctorante en littérature comparée à l'université d'Orléans)