Les métiers du jeu vidéo en 2025 : Live Operations Manager

Etudes : Bac+3 à Bac+5 en gestion, informatique, game design.

Salaire : 35-45 k€ brut/an junior, jusqu'à 80 k€ senior.

Employabilité : Forte demande dans les studios de jeux vidéo et les entreprises de jeux en ligne.

Code ROME : H2502 (management en ingénierie de production)

En quoi cela consiste ?

Le Live Operations Manager dans le jeu vidéo gère et optimise les opérations en direct des jeux après leur lancement. Il s'assure que les jeux fonctionnent sans interruption, gère les événements limités dans le temps qui se déroulent dans le jeu, les mises à jour de contenu, et analyse les données pour améliorer l'expérience des joueurs… et la rentabilité du jeu. Son rôle est central pour optimiser la durée d'exploitation d'un jeu vidéo. Avec l'Economic Designer, il va ajuster les prix de tout ce qui est vendu in-game, et avec les Datas Analystes, il surveille ce qui fonctionne le mieux et ce qui fonctionne mal. Il travaille avec des équipes de production, de design, de marketing et de développement pour s'assurer que toutes les initiatives de Live Ops s'alignent avec les objectifs globaux du jeu.

Image : événement concert "Remix Chapitre 2" dans Fortnite (Epic Games)

Quelles sont les responsabilités principales ?

Surveiller les performances des jeux en direct.

Planifier et exécuter des événements en jeu.

Gérer les mises à jour et les correctifs de contenu.

Analyser les données de jeu et les retours des joueurs.

Optimiser l'engagement et la rétention des joueurs.

Coordonner avec les équipes de développement et de support.

Assurer la stabilité et la performance des serveurs.

Gérer les communications en cas de problèmes techniques.

Développer des stratégies pour améliorer l'expérience utilisateur.

Surveiller les indicateurs clés de performance (KPI) et ajuster les opérations en conséquence.

Quel est le salaire brut annuel ?

Junior : 35 000 € à 45 000 €

Senior : jusqu'à 80 000 €

Quelles études envisager ?

Formations recommandées : Bac+3 à Bac+5 en gestion, informatique, game design, ou écoles spécialisées en jeux vidéo.

Est-ce pour moi ?

Qualités requises :

Compétences en gestion de projet

Connaissance pointue des jeux vidéo et de son marketing

Capacité à analyser les données

Réactivité

Compétences en communication

Capacité à travailler sous pression

Est-ce un métier recherché ?

Oui, avec la croissance des jeux en ligne et des jeux en tant que service (GaaS), les entreprises cherchent à offrir une expérience continue et engageante à leurs joueurs, ce qui nécessite des professionnels pour gérer les opérations en direct.

Place dans le line-up de production

Post-lancement

Le Live Operations Manager intervient après le lancement du jeu, assurant la gestion quotidienne des opérations en direct. Il travaille en étroite collaboration avec les équipes de développement, de marketing et de support pour maintenir et améliorer l'expérience de jeu en continu, en se basant sur les données et les retours des joueurs pour apporter des ajustements nécessaires.

