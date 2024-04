Les métiers du jeu vidéo en 2024 : Concept Artist Il transforme des idées abstraites en créations visuelles concrètes

Le concept artist occupe une place essentielle dans le processus de création d'un jeu vidéo. Il agit comme un maillon entre le créateur du jeu, le directeur artistique, le lead game designer et l'ensemble des équipes de production.

Son rôle principal consiste à traduire visuellement les intentions et les concepts définis par d'autres membres de l'équipe, tout en veillant à la cohérence globale du projet. Il transforme des idées abstraites en créations visuelles concrètes et s'assure que toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse d'artistes ou de techniciens, comprennent et suivent la même direction artistique. Le concept artist intervient très tôt dans le processus de développement du jeu, contribuant ainsi à établir la base graphique du projet.

La polyvalence au coeur de ce métier

Le concept artist crée des illustrations de personnages, de décors, de scènes et d'ambiances, en gardant toujours à l'esprit les contraintes et les possibilités technologiques. Sa polyvalence est essentielle, car il doit être capable de travailler sur divers aspects visuels du jeu. De la préproduction jusqu'à la phase de production, il joue un rôle de directeur artistique adjoint et de game designer adjoint en guidant les équipes dans la direction souhaitée. Il doit communiquer clairement ses concepts visuels et s'efforcer de les affiner en fonction des commentaires et des ajustements nécessaires.

Le concept artist est un artiste polyvalent, capable de dessiner à la main, mais il maîtrise également les outils numériques tels que le digital painting et la 3D, si nécessaire. Au fur et à mesure de la production, il collabore étroitement avec les artistes 3D, les level designers et même les FX artists pour s'assurer que ses concepts sont mis en oeuvre avec précision.

Informations métier

Niveau d'études : bac +3 - bac +5

Salaire mensuel brut : 2 100 à 4 000 €

Traduire les souhaits des créateurs

Ce métier exige des compétences techniques, une excellente compréhension de la chaîne graphique et des qualités humaines pour traduire les souhaits des créateurs en matériau exploitable par les autres membres de l'équipe. Il doit posséder une solide culture générale en matière de dessin et de peinture, et une connaissance pointue de l'esthétique visuelle pour créer des concepts artistiques de qualité.

Qualités requises

Dessin (2D)

Créativité

Culture de l'image

Communication

Acquis de fin d'études

Maîtrise des logiciels de digital painting

Fondamentaux en éclairage, composition et sciences des couleurs

Matériaux et textures

Dessin académique

Connaissance de la chaîne de production

Paroles de professionnels : Interview de Pierre Mesenburg

Concept artist et illustrateur pour le jeu vidéo et le cinéma. Il travaille actuellement en freelance pour le studio Mooncolony, qui intervient sur différents jeux AAA. Il a travaillé pour Resolute Miniatures, Meta-Legends et d'autres. Il est également intervenant à e-artsup. Vous pouvez retrouver son travail sur Instagram (Pierre.mesenburg) ainsi que sur Artstation : https://www.artstation.com/pim_0

Son rôle est de concevoir l'identité visuelle des jeux."

Quel est le rôle d'un Concept Artist dans une production numérique ?

Son rôle est de concevoir l'identité visuelle et graphique des jeux ou des films qui sont produits dans les studios. Il peut concevoir les personnages, les décors, les objets et bien d'autres choses. En bref, c'est un designer. Il va pouvoir intervenir en postprod. C'est un métier extrêmement polyvalent étant donné le nombre de tâches différentes qu'on peut accorder à celui qui l'exerce.

Directeur artistique, designers, développeurs… Qui sont vos interlocuteurs dans le pipeline de production ?

Nos principaux interlocuteurs sont les directeurs artistiques qui dirigent et cadrent la production, les 3D artists qui sont chargés de mettre en volume nos designs, et également les autres concept artists. Voilà pourquoi dans ce métier la communication est primordiale, afin de ne pas faire d'erreurs et de faciliter le travail pour toute la production.

Le concept Artist bénéficie-t-il d'une grande liberté de création ou est-il plutôt au service des autres ?

Tout dépend du projet et de comment il évolue, mais en général le concept artist va présenter plusieurs propositions. Le choix final sera dirigé par le directeur artistique ou bien le client lui-même. En général, le concept artist doit respecter le brief établi au début et toujours faire attention à respecter la demande du client. La liberté de création est donc définie par le brief.

Avant de devenir concept Artist, est-il nécessaire de passer par d'autres fonctions, comme Environment Artist ou Character Designer par exemple ?

Le terme de concept artist est un peu vague, dans le sens ou un environnement artist ou un character designer sont aussi des concept artists. Ce terme regroupe l'ensemble des métiers dans la partie artistique sur une production de films ou jeux vidéo. Aujourd'hui, dans les gros studios (AAA), la demande de personnes spécialisées dans un domaine reste forte, le concept artist va donc se spécialiser dans un domaine (character designer, par exemple). Ou il peut rester très polyvalent pour les plus petits studios.

Avec quels outils travaillez-vous principalement ? Faut-il une grande maîtrise des logiciels ?

Je travaille avec Photoshop ainsi que d'autres logiciels 2D, mais également de la 3D sur certaines productions. Blender ou Zbrush servent aussi au concept art. Tout dépend de la production et du style de concept art qui est demandé. Et oui, il faut une grande maîtrise de différents logiciels, car l'industrie évolue très rapidement, il faut toujours savoir s'adapter. S'il y a longtemps ce travail s'effectuait sur papier, aujourd'hui, c'est sur tablette graphique et même en réalité virtuelle. Le métier évolue vite, il faut en être conscient.

L'IA est-elle une menace pour ce métier ? Comment la mettre au service de votre travail ?

C'est une question assez délicate. En tant que concept artist et dessinateur, je ne suis pas favorable à ce genre d'outils. Cependant, comme je l'ai dit, la technologie ne fait qu'évoluer et il faut toujours se mettre à la page. Mon avis personnel sur l'intelligence artificielle est que je ne prends pas ça pour une menace étant donné que, pour le moment, on a bien vu qu'au niveau production, ça ne ferait qu'accélérer légèrement une proposition. Dans tous les cas, il faut la maîtrise des fondamentaux pour pouvoir utiliser cet outil correctement. Un artiste formé pourra l'ajouter à son process afin de se faciliter la tâche, mais quelqu'un qui n'a pas de compétences artistiques élevées ne pourra pas créer un concept qui répondra à une demande d'un studio, même avec cet outil. Donc je reste positif sur la dangerosité de cet outil.

Dans quelles industries un Concept Artist est-il recherché actuellement ?

Il est recherché principalement dans les jeux vidéo, dans l'animation et le cinéma. Il peut également être utile dans d'autres domaines. S'il maîtrise l'illustration et le dessin en général, il peut travailler sur énormément de projets différents. Le dessin et la peinture sont des outils, donc tout dépend de ce que les personnes décident d'en faire. Quand on est amené à créer de l'image, on peut être amené à intervenir dans beaucoup d'industries différentes.

