Les métiers du jeu vidéo en 2025 : UI Designer

En quoi cela consiste ?

Le UI Designer (User Interface Designer) est responsable de la conception visuelle et de l'interactivité des interfaces utilisateur des produits numériques, comme les jeux vidéo, les applications, les sites Web. Il crée des interfaces attrayantes et intuitives, en s'assurant que l'aspect visuel améliore l'expérience utilisateur. De la qualité de l'interface dépend souvent l'attractivité d'un produit, et donc la capacité de celui-ci à retenir l'utilisateur. S'il collabore évidemment ave l'UX Designer qui a conçu l'expérience utilisateur, il travaille également avec les Analysts Big Data qui lui font remonter les informations sur ce qui fonctionne le mieux auprès des utilisateurs.

Quelles sont les responsabilités principales ?

Concevoir des interfaces graphiques attrayantes et fonctionnelles.

Créer des wireframes, des maquettes et des prototypes visuels.

Collaborer avec les UX Designers pour s'assurer de la cohérence des interfaces.

Sélectionner et appliquer des palettes de couleurs, des typographies et des éléments visuels.

Assurer la cohérence visuelle et le respect des guidelines de la marque.

Réaliser des tests d'utilisabilité pour valider les interfaces.

Travailler avec les développeurs pour intégrer les interfaces.

Adapter les interfaces pour différents appareils (responsive design).

Mettre à jour et améliorer continuellement les interfaces en fonction des retours utilisateurs.

Quel est le salaire brut annuel ?

Junior : 30 000 € à 40 000 €

Senior : jusqu'à 60 000 €



Quelles études envisager ?

Formations recommandées : Bac+3 à Bac+5 en design graphique, design numérique, communication visuelle, ou écoles spécialisées en UX/UI.

Est-ce pour moi ?

Qualités requises

Compétences en design graphique et numérique

Sens de l'esthétique

Attention aux détails

Créativité

Capacité à travailler en équipe

Bonne compréhension des principes de l'interaction homme-machine

Est-ce un métier recherché ?

Oui, la croissance rapide des produits numériques et l'importance de la qualité des interfaces pour l'expérience utilisateur augmentent la demande pour les UI Designers.

Place dans le line-up de production

Conception, Pré-production, Production

Le UI Designer intervient dès les premières phases de conception visuelle et continue jusqu'à la mise en production du produit. Il travaille en étroite collaboration avec les UX Designers, les développeurs et les équipes de marketing pour créer des interfaces utilisateur esthétiques et fonctionnelles qui améliorent l'interaction et l'expérience des utilisateurs.

Paroles de pro : Clara Toussaint

Clara Toussaint est titulaire d'un master Ergonomie et expérience utilisateur du Cnam-Enjmin. Elle a collaboré ces dernières années avec des studios de tailles très différentes, toujours dans des fonctions liées à l'UI ou l'UX. Elle est également formée à la cybersécurité.

L'UI et l'UX design sont-elles les deux faces d'une même activité ? Comment les deux s'articulent-elles ?

Quand on parle d'interface utilisateur, il est en effet courant de voir les notions d'UX et d'UI comme mitoyennes et (trop) souvent mélangées. Pour ma part, je ne les vois pas comme des " faces différentes d'une même activité ", mais plutôt comme des " strates successives du processus de création d'interface ". Ce processus s'articule ainsi : l'UX (expérience utilisateur) intervient en premier, avec la création de maquettes et de prototypes d'interactions. Son but est de traduire les intentions de design de manière fonctionnelle et intuitive. Ensuite vient l'UI (interface utilisateur), qui représente l'aspect graphique : adapter les différentes maquettes à la direction artistique du projet. Ainsi, on peut concevoir une UX sans UI, mais l'inverse est impossible. Une UI ne peut exister sans une base UX solide.

Le métier d'UI/UX designer n'est pas spécifique au jeu vidéo. Un UI/UX designer peut-il être polyvalent ou doit-il se spécialiser pour répondre aux problématiques spécifiques de chaque industrie ?

Un bon UX/UI Designer doit être polyvalent, capable de résoudre des problèmes tout au long de la chaîne de production (maquette, représentation graphique, intégration). Se spécialiser dans un seul aspect de ce domaine peut devenir un handicap sur le marché du travail. En effet, quelqu'un qui ne maîtrise que l'UI, par exemple, et qui travaille dans un grand studio AAA, aurait peu d'options s'il voulait explorer d'autres horizons : il devrait soit viser une autre grande entreprise qui recrute des spécialistes d'un domaine unique, soit se former aux autres aspects de l'UX. Même au sein d'un studio AAA, une compréhension globale de l'ensemble de la chaîne fait la différence lors des négociations salariales ou de promotion, car elle apporte une valeur ajoutée bénéfique à l'entreprise. Ce métier demande également de la curiosité et une ouverture vers d'autres médias. Beaucoup d'inspirations en UX/UI pour le jeu vidéo viennent du cinéma, de la publicité et du Web. Se limiter au seul jeu vidéo réduit les sources d'inspiration, rend l'industrie monotone et standardisée, et limite les opportunités d'évolution pour un UX/UI Designer.

Qui sont vos interlocuteurs dans le processus créatif ? Quelle place l'UI design occupe-t-elle ?

Dans le jeu vidéo, les principaux interlocuteurs des UX/UI Designers sont les game designers, avec qui ils collaborent par le biais de documentations et de réunions pour comprendre et traduire leurs concepts en designs ; les programmeurs, qui mettent en place les interactions et les spécificités des maquettes pour faciliter l'intégration graphique ; les VFX artists, responsables des effets visuels et des particules qui habillent l'interface ; et enfin les chefs de projet, qui assurent le suivi des tâches. L'UX/UI intervient dès les premières étapes de la production, une fois que les bases du game design sont établies, et continue jusqu'à la fin pour corriger les derniers bugs graphiques de l'interface.

Une interface réussie est essentielle pour capter l'attention d'un utilisateur et le retenir. Mais les tendances changent, les technologies progressent. Comment rester toujours à la page ?

L'objectif d'une interface n'est pas de capter l'attention des utilisateurs, mais de retranscrire les intentions de design. Certains jeux optent pour des interfaces intradiégétiques (situées à l'intérieur de la narration, ndlr) ou très minimalistes, tandis que d'autres en font un élément central de l'expérience. Cependant, il est essentiel de rester informé, dans son domaine et au-delà. Tester des jeux, regarder des films, lire des romans graphiques : autant d'activités indispensables pour enrichir sa perspective. Les tendances évoluent, certes, mais comme en mode, elles reviennent souvent. Des forums et serveurs dédiés permettent également aux UX/UI Designers d'échanger sur les pratiques actuelles. Quant aux technologies, c'est un apprentissage constant. De nouveaux logiciels de prototypage ou moyens d'intégration émergent et il est important de rester à la page en se formant via de la documentation, des tutoriels ainsi que des exercices.

À chaque produit, et notamment à chaque jeu vidéo, son public cible. Ne faut-il pas être un peu sociologue pour être un bon créateur d'interface ?

Cela peut être un atout, certes, mais ce n'est pas notre travail ; la priorité reste la recherche. On ne " devine " pas son public cible : on mène des études de marché et des tests utilisateurs. C'est un domaine sensible où l'équipe de production peut facilement perdre le cap - surtout dans les studios de petite et moyenne taille, où l'impact de chacun est d'autant plus crucial. Un suivi constant est donc nécessaire pour s'assurer que le design reste orienté vers ledit public et pour effectuer des tests avec celui-ci. Sans ce travail, on risque de créer un jeu " pour soi " plutôt que pour ses joueurs, ce qui pourrait le rendre inadapté au marché visé.

Quels changements l'évolution du jeu vidéo vers le GaaS et l'apparition des métavers ont-elles provoqués dans votre métier ?

Globalement, cela n'a pas bouleversé les choses de manière significative, à part une rétention plus longue des UX/UI Designers sur les projets, ainsi qu'une itération continue des designs pour répondre aux retours des utilisateurs. Dans les GaaS, cela s'apparente aux processus déjà pratiqués pour les open alpha : les joueurs et joueuses partagent leurs retours, certains sont sélectionnés par les chefs de projet ou la direction pour être intégrés au planning, et les UX/UI Designers itèrent ensuite sur ces retours pour affiner l'expérience. En ce qui concerne les métavers, ceux-ci ne sont pas pour l'instant à un stade où leur utilisation se distingue fondamentalement d'un chat virtuel ou d'un jeu, des choses que nous savons déjà faire.

