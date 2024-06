Les métiers du jeu vidéo en 2024 : Cinematic Artist Une cinématique est une séquence non interactive qui intervient dans le jeu pour faire progresser l'histoire

Les cinematic artists jouent un rôle essentiel dans la création de cinématiques pour les jeux vidéo. Une cinématique est une séquence animée non interactive qui intervient dans le jeu pour faire progresser l'histoire. Elle peut servir à l'introduction du jeu, à la transition entre les niveaux ou à des éléments marketing tels que les bandes-annonces.

Le travail des cinematic artists consiste à travailler avec le moteur de développement du jeu, ainsi qu'avec des logiciels de postproduction et de montage, pour créer du contenu exclusif. Leur tâche ne consiste pas simplement à reprendre des éléments du jeu, mais à créer de nouvelles séquences cinématiques à partir des actifs du jeu, tels que les environnements, les personnages et les animations. Ils utilisent souvent des techniques de motion capture pour capturer des mouvements et des expressions authentiques des personnages.

Informations métier

Niveau d'études : bac +2 - bac +5

Salaire mensuel brut : 2 500-3 500 €

Un chef op' du virtuel

La création de cinématiques nécessite des compétences similaires à celles d'un chef opérateur au cinéma. Les cinematic artists doivent savoir comment positionner les caméras virtuelles, maîtriser l'art du montage pour proposer un rythme captivant, et gérer l'éclairage pour créer l'ambiance souhaitée. Ils travaillent en étroite collaboration avec le directeur narratif, le directeur artistique, les level designers et d'autres membres de l'équipe de développement pour s'assurer que les cinématiques s'intègrent parfaitement dans le jeu et racontent une histoire cohérente.

Sensibilité marketing

De plus, les cinematic artists sont souvent impliqués dans la partie marketing du jeu, en contribuant à la création de bandes-annonces et d'autres éléments promotionnels. Leur sensibilité au marketing et à la communication est précieuse pour donner aux cinématiques un rôle captivant, que ce soit en créant du mystère dans le jeu lui-même ou en attirant l'attention des joueurs à travers des trailers.

Dans certains jeux, les cinématiques jouent un rôle central en maintenant l'engagement des joueurs et en les plongeant davantage dans l'univers narratif du jeu.

Qualités requises

Créativité et rigueur

Maîtrise du storytelling et des logiques narratives

Sens de la mise en scène

Acquis de fin d'études

Création vidéo (suite Adobe, Première)

Logiciels 3D (3ds Max, Sketchup, Virtools, etc.)

Montage vidéo

Notions de marketing

