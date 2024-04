Les métiers du jeu vidéo en 2024 : Développeur Web De plus en plus de développeurs sont full stack : ils gèrent le front end et le back end

Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer vivre sans Internet. Au printemps 2023, le monde comptait près de 2 milliards de sites web et plus de 5 milliards d'utilisateurs. Ces sites web sont de toutes sortes, qu'il s'agisse de sites vitrine, de sites marchands, de sites institutionnels ou de portails. Certains sont conçus pour être " responsives ", c'est-à-dire pour offrir une expérience de navigation fluide sur différents types d'appareils - ordinateur, tablette, télévision connectée, smartphone, etc. Le travail des développeurs web est donc la création et la gestion de ces sites web.

Front end ou back end ?

La première étape du processus de développement d'un site web est de comprendre les besoins du client et d'évaluer ce qui est réalisable dans le cadre du budget alloué. Cette étape peut incomber au développeur lui-même ou à un chef de projet.

La création d'un site web d'envergure repose généralement sur une équipe. De manière schématique, on distingue deux types de développeurs web complémentaires. Les premiers sont responsables du " front end ", c'est-à-dire de l'apparence, de l'ergonomie, des fonctionnalités et de la navigation du site, en collaboration avec le client.

Les seconds s'occupent du " back end ", c'est-à-dire de la gestion de la dynamique du site, de l'implémentation des bases de données et de la gestion du serveur. Le back end, c'est la partie invisible de la structure du site, son architecture. De nos jours, de plus en plus de développeurs web sont " full stack ", c'est-à-dire qu'ils sont capables de gérer à la fois le front end et le back end.

Pour les projets de taille importante comportant de nombreuses pages, un designer prend en charge la dimension graphique du site. Des designers spécialisés dans l'expérience utilisateur (UX) et l'interface utilisateur (UI) sont souvent mobilisés pour garantir une expérience utilisateur optimale.

Informations métier

Niveau d'études : bac +2 - bac +5

Salaire mensuel brut : 2 000-4 000 €

Connaître le code

Le travail principal d'un développeur web, qu'il soit front end, back end ou full stack, consiste en grande partie à écrire du code. Le code est un ensemble de commandes et d'instructions rédigées dans un langage de programmation spécifique.

La maîtrise de langages tels que JavaScript, PHP, Ruby, Python, C# (liste non exhaustive) est indispensable. Les spécialistes du back end doivent également être très compétents dans les logiciels de gestion de bases de données.

Bien que la partie liée au référencement par les moteurs de recherche ne soit pas entièrement de sa responsabilité, puisqu'elle dépend également de la manière dont les informations du site sont rédigées, le développeur web doit mettre en place des balises dans son code pour rendre le site le plus " SEO-friendly " possible, c'est-à-dire convivial pour les moteurs de recherche.

Qualités requises

Aimer l'informatique

Sens de la communication

Acquis de fin d'études

Maîtrise des langages informatiques

HTTP

HTML

CSS

Java

c#

C++

Javascript

AJAX

XML

PHP

SQL

Guide 2024 - Les métiers du numérique - Ecoles et formations

Cette fiche est extraite du hors série "Guide 2024 - Les métiers du numérique - Ecoles et formations" édité par Jeux Vidéo Magazine disponible chez votre marchand de journaux au prix de 7,50 €. Cliquez sur la couverture pour découvrir des extraits des autres métiers.

Les offres de stage et d'emploi de développeur Web, programmeur Full Stack, programmeur de jeux vidéo