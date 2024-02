Les métiers du jeu vidéo en 2024 : Economic Designer Veiller à ce que les systèmes de monétisation n'affectent pas l'expérience de jeu des utilisateurs.

Le rôle de l'economic designer est primordial dans les jeux vidéo, en particulier pour les modèles économiques basés sur la monétisation in-game, tels que les jeux free-to-play. Son objectif est de concevoir des systèmes qui incitent les joueurs à faire des achats intégrés au jeu, tout en garantissant une expérience de jeu divertissante et équilibrée. L'économie des jeux free-to-play repose entièrement sur ce modèle, mais il est également utilisé dans les jeux payants et les jeux par abonnement.

Comprendre la data analyse

L'economic designer doit avoir une solide compréhension du game design, car il travaille sur le gameplay et oriente la conception pour encourager les joueurs à effectuer des achats. Il crée des objets et des incitations à l'achat, ainsi que des mécanismes pour fidéliser les joueurs et les amener à revenir régulièrement dans le jeu. Pour réussir dans ce rôle, il doit collaborer étroitement avec des data analysts et des UX designers pour analyser le comportement des joueurs, personnaliser les incitations à l'achat et estimer des seuils de dépenses acceptables.

Une formation économique ou une passion pour l'économie sont des atouts importants pour un economic designer, car il doit travailler avec des données financières et des modèles économiques complexes. De plus, il doit être à l'aise avec les outils tels qu'Excel pour effectuer des analyses financières détaillées.

Informations métier

Niveau d'études : bac +3 - bac +5

Salaire mensuel brut : 2 200-4 000 €

Respecter le gameplay

Il est essentiel de souligner que la monétisation in-game doit être mise en oeuvre de manière éthique, car les joueurs sont sensibles à la perception d'être exploités financièrement. Les pratiques de type " pay to win ", où la progression dans le jeu dépend des achats, sont souvent mal vues par les joueurs et peuvent entraîner une perte de confiance. L'economic designer doit donc veiller à ce que les systèmes de monétisation n'affectent pas négativement l'expérience de jeu et restent équilibrés.

Ce métier est en constante évolution et devrait jouer un rôle de plus en plus prépondérant dans l'industrie du jeu vidéo, avec l'émergence du Metaverse et de nouvelles opportunités liées aux microtransactions et aux contenus dématérialisés.

Qualités requises

Forte connaissance et expérience des jeux en ligne, multi-joueurs, sociaux ou free-to-play

Capacité à travailler en équipe

Goût pour les problématiques économiques

Acquis de fin d'études

Maîtrise du game design

Maîtrise de l'analyse de données

Guide 2024 - Les métiers du numérique - Ecoles et formations

Cette fiche est extraite du hors série "Guide 2024 - Les métiers du numérique - Ecoles et formations" édité par Jeux Vidéo Magazine disponible chez votre marchand de journaux au prix de 7,50 €. Cliquez sur la couverture pour découvrir des extraits des autres métiers.

Les offres d'emploi d'economic designer, game designer, concepteur, level designer