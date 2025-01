Les métiers du jeu vidéo en 2025 : Technical Artist Le technical artist est un facilitateur qui fait aussi le lien entre artistes et programmeurs

: Bac+3 à Bac+5 en informatique, arts numériques, ou écoles spécialisées en jeu vidéo. Salaire : 30-40 k€ brut/an junior, jusqu'à + de 50 k€ senior.

: Forte demande dans les industries du jeu vidéo et de l'animation. Code ROME : E1104 (Conception de contenus multimédias)

En quoi cela consiste ?

Le Technical Artist fait le lien entre les équipes artistiques et techniques. Il doit permettre à ces dernières de comprendre les besoins des artistes et les orienter pour fournir des outils informatiques optimisés. Il a l'oeil sur les pipelines de production, crée des outils et des scripts, et assure la qualité visuelle tout en garantissant la performance technique des projets. Il s'assure de l'interopérabilité des solutions mises en place pour qu'elles fonctionnent toutes ensemble. Il comprend les problèmes auxquels sont confrontés les artistes, les designers, et trouve les solutions techniques. Il saura aussi expliquer aux artistes que tout n'est pas techniquement possible dans le respect des budgets de développement.

Quelles sont les responsabilités principales ?

Développer et maintenir les outils et scripts pour les équipes artistiques.

Optimiser les pipelines de production. Assurer la qualité visuelle tout en optimisant les performances techniques.

Collaborer avec les développeurs et les artistes pour résoudre les problèmes techniques.

Intégrer les éléments artistiques dans le moteur de jeu ou les logiciels de production.

Participer à l'élaboration des workflows de production.

Former et assister les artistes sur les outils et les meilleures pratiques techniques.

Quel est le salaire brut annuel ?

Junior : 32 000 € à 40 000 €

Senior : jusqu'à 60 000 €



Quelles études envisager ?

Formations recommandées : Bac+3 à Bac+5 en informatique, arts numériques, développement de jeux vidéo, ou écoles spécialisées en art et technologie.

Est-ce pour moi ?

Qualités requises :

Compétences en programmation et en art numérique

Sens de l'optimisation

Aptitude à résoudre des problèmes techniques

Capacité à travailler en équipe

Passion pour la technologie et l'art

Est-ce un métier recherché ?

Oui, avec l'augmentation de la complexité des projets et la nécessité de concilier qualité visuelle et performances techniques, le Technical Artist est essentiel dans les industries du jeu vidéo et de l'animation. Il peut évoluer vers le poste de Directeur Technique.

Place dans le line-up de production

Production

Le Technical Artist intervient tout au long de la production, depuis les premières phases de conception jusqu'à la finalisation du projet. Il travaille en étroite collaboration avec les développeurs et les artistes pour garantir l'intégration efficace et optimisée des éléments visuels. Ce poste offre une perspective d'évolution vers celui de Directeur Technique.

Interview : Kevin Babin

Kevin Babin est Technical A rtist chez Don't Nod Entertainment. Il a débuté sa carrière dans le studio bordelais Playwing, en travaillant notamment sur le jeu Century : Age of Ashes. Il est titulaire d'une licence en information et communication de 3DI Laval.

Comment définissez-vous le métier de technical artist ?

Un Technical Artist est un facilitateur qui fait également le lien entre les artistes et les programmeurs. Il va être orienté rendu graphique, création de shaders (voir lexique) et outils destinés à la génération de contenu procédural, à l'optimisation du GPU et des assets graphiques… Son champ d'application est vaste, de ce fait, il est monnaie courante qu'un Technical Artist soit spécialisé dans un ou plusieurs domaines, soit plus orienté Art ou Technique. Dans tous les cas, un Technical artist va communiquer avec beaucoup de personnes, faire de la documentation, vulgariser des techniques et nouvelles fonctionnalités des moteurs de développement, trouver des solutions à des problèmes techniques, faire de la recherche et du développement, etc. !

Quelle est la différence avec un programmeur de jeux ?

Si l'on compare un gameplay programmeur avec un Technical Artist, je dirais surtout qu'on a peu de choses en commun. Un gameplay programmeur va plutôt implémenter les idées du game design dans le code du jeu, tandis que le Technical Artist va plutôt implémenter les idées de la direction artistique dans du shader, des outils pour faciliter le travail des environments designers, des FX artists par exemple. On travaille cependant ensemble sur certaines features gameplay qui nécessitent un feedback visuel, ou qui sont liées aux assets graphiques du jeu (optimisation, profiling, debug...). D'après mon expérience, un Technical Artist va rarement toucher au code du moteur, mais peut être capable d'utiliser le langage informatique python par exemple.

Comment parvient-on à cultiver des compétences hybrides, dans la technologie d'un côté, dans le design de l'autre ?

Initialement, j'ai l'impression que l'on commence soit du côté artistique, soit côté technique/programmation. Les Technical Artists ont souvent une appétence à l'un ou l'autre de façon personnelle. On démarre donc avec des forces dans un domaine, puis on complète l'autre côté au fil de l'expérience et de la curiosité. Notre collaboration avec la direction artistique ainsi qu'avec les équipes de designers et d'artistes aura tendance à développer notre côté artistique, tandis que travailler avec les programmeurs et l'équipe rendu/moteur aura tendance à développer notre côté technique.

Qui sont vos interlocuteurs dans le pipeline de production ?

Durant la production, je vais sûrement travailler au moins une fois avec chaque corps de métier. Etant des couteaux suisses dans une production, on a les compétences pour pouvoir aider beaucoup de collègues, on essaie d'ailleurs d'avoir au maximum un oeil sur tout ce qui se passe dans les réunions, d'être proactif pour pouvoir conseiller sur les prises de décisions techniques impactant le visuel. Je vais travailler principalement avec les équipes FX, environment, lighting, rendu, gameplay programmeur, texturing, characters.

Dans les productions de grande envergure, sur PC ou consoles, combien de technical artists interviennent ? est-il nécessaire de Se spécialiser sur tel ou tel aspect du développement ?

Selon moi, un Technical Artist pour vingt personnes me paraît être un bon chiffre. Il faut considérer qu'un Technical Artist va devoir travailler sur de nombreuses tâches et avec beaucoup de personnes différentes. Le problème d'être aussi polyvalent est que l'on peut vite se retrouver dépassé par la quantité de travail. Etant donné que chaque Technical Artist a ses propres points forts, il est intéressant d'avoir différents profils de Tech Art pour pouvoir se répartir les tâches/départements de façon optimale.

Quels conseils donneriez-vous à un jeune étudiant souhaitant faire ce métier ? Par où faut-il commencer ?

Ce métier est surtout présent dans des productions d'une certaine taille, qui implique de la 3D la plupart du temps. Selon moi, on peut commencer soit par la programmation (Python, HLSL, C++, blueprint…), soit par de l'Art (modélisation 3D, texturing, animation, FX…). Pour débuter, il faut aussi se fixer sur un moteur de jeu, Unreal ou Unity par exemple, et tenter de le maîtriser au maximum car ce sera le terrain de jeu du Tech Art, de même que des logiciels comme Houdini pour la génération de contenu procédural. Il faut être curieux des avancées techniques dans le domaine du jeu vidéo, des nouvelles features intégrées dans le moteur de jeu utilisé, les tester, les décortiquer pour les comprendre et pouvoir les utiliser à notre sauce. La R&D est un des points clés dans ce métier, il faut pouvoir proposer à son équipe des solutions techniques innovantes et performantes, savoir expliquer les nouvelles features quand on change de version de moteur de jeu, savoir dire si telle ou telle technique est bonne ou mauvaise par rapport à une autre…

L'IA, une aide ou une menace pour ce métier ?

Actuellement, je ne vois pas beaucoup de cas d'utilisation d'IA qui pourrait remplacer notre travail. L'IA peut éventuellement nous aider à implémenter rapidement du code, mais il faudra dans tous les cas avoir la capacité d'analyser ce code pour vérifier qu'il est bon et adapté à notre utilisation. Personnellement, je pense que, si un jour l'IA évolue au point de pouvoir remplacer une partie des métiers numériques, ce ne serait pas viable de perdre notre savoir-faire et nos compétences au profit de la rapidité.

