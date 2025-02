Les métiers du jeu vidéo en 2025 : Rigger

Etudes : Bac+3 à Bac+5 (animation 3D/VFX).

Salaire : 25-60 k€ brut/an selon expérience.

Employabilité : Très forte dans les secteurs 3D.

Code ROME : L1506 (Machinerie spectacle)

En quoi cela consiste ?

Un Rigger est le chaînon indispensable entre le modeleur et l'animateur 3D. Il conçoit le squelette (numérique) des personnages et objets à partir duquel l'animateur déterminera leurs mouvements. Le Rigger ne décide pas de la façon dont un sujet sera animé, mais il garantit le réalisme et la cohérence de ses mouvements. Il détermine des points de contrôle qui permettront l'animation. Il est celui qui fabrique la marionnette, que d'autres ont imaginée et que d'autres encore feront bouger. Ce métier nécessite une double compétence : connaître l'anatomie des hommes ou des animaux et la physique de leurs déplacements et maîtriser les logiciels de 3D. Il est amené à apporter des solutions tout au long du processus créatif.

Quelles sont les responsabilités principales ?

Donner aux animateurs une base de travail.

Concevoir et implémenter des points de contrôle adaptés aux personnages/objets.

Collaborer avec les animateurs pour résoudre les problèmes techniques.

Maintenir une bibliothèque d'outils et scripts facilitant le rigging.

Optimiser les systèmes pour un usage fluide en production.

Tester et corriger les déformations ou bugs.

Documenter le processus pour une utilisation future.

Quel est le salaire brut annuel ?

Junior : 25 000€ à 35 000€

Senior : 40 000 à 60 000 €/an, voire plus selon l'expérience et l'industrie



Quelles études envisager ?

Formations recommandées : Bac+2 à Bac+5 dans une école spécialisée en animation ou jeux vidéo.

Est-ce pour moi ?

Qualités requises :

Bonnes bases en anatomie humaine et animale

Goût pour la mécanique des mouvements

Sens de la logique

Rigueur et souci du détail

Capacité à résoudre des problèmes techniques

Sens du travail en équipe et communication claire

Est-ce un métier recherché ?

Oui, les Riggers sont très recherchés dans les industries de l'animation, des jeux vidéo et des effets visuels (VFX).

Place dans le line-up de production

Production

Le Rigger intervient après la modélisation et avant l'animation. Il s'assure que les modèles sont prêts à être animés.

