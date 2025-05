Les métiers du jeu vidéo en 2025 : Motion Designer "Il faut développer sa culture visuelle et être en veille technologique permanente"

Etudes : Design graphique, animation numérique.

Salaire : 24-35 k€ brut/an pour un junior, 40-60 k€ brut/an pour un senior

Employabilité : Forte, particulièrement dans les secteurs publicitaires et numériques.

Code ROME : E1205 (Réalisation de contenus multimédias).

En quoi cela consiste ?

Un Motion Designer est une sorte d'artisan touche à tout dans un monde de techniciens spécialisés. Il conçoit un scénario, une esthétique et se charge de sa réalisation, souvent à base de dessins, de vidéos, en 2D ou 3D. À mi-chemin entre graphiste et animateur, il mêle design, animation et effets visuels pour créer des éléments dynamiques et captivants adaptés à la narration ou au marketing. Le motion design est en effet souvent utilisé à des fins marketings, pour des publicités, des clips ou des génériques. Si le Motion Designer se doit de posséder des talents divers, il ne travaille pas seul pour autant, et collabore avec des spécialistes (Modeleurs, VFX, Sound Designer…). Généralement en contact direct avec le client, un solide sens commercial lui sera fort utile.

Quelles sont les responsabilités principales ?

Réaliser des storyboards ou animatiques.

Respecter les chartes graphiques et l'identité visuelle d'un projet.

Créer des animations graphiques en 2D ou 3D.

Concevoir des transitions fluides et dynamiques entre les éléments visuels.

Intégrer des effets spéciaux et typographies animées.

Adapter le contenu pour divers supports (Web, télévision, réseaux sociaux).

Collaborer avec les équipes créatives (réalisateurs, graphistes, marketeurs).

Assurer de la qualité technique des animations.

Veiller aux délais de production et ajuster selon les retours clients.

Rester à jour sur les nouvelles technologies et tendances d'animation.

Quel est le salaire brut annuel ?

Junior : 25 000 € à 35 000 €

Senior : 40 000 à 60 000 € ou plus (selon expertise et secteur).

Quelles études envisager ?

Formations recommandées : Bac+2 à Bac+5 Formation en motion design.

Est-ce pour moi ?

Qualités requises :

Créativité et sens de l'esthétique.

Goût de l'éclectisme.

Maîtrise des logiciels comme After Effects, Cinema 4D, Blender.

Bonne compréhension des principes d'animation et de design.

Capacité à travailler sous pression et à respecter des délais stricts.

Sens du détail et aptitude à résoudre des problèmes techniques.

Est-ce un métier recherché ?

Oui. Les secteurs de la communication, du marketing, des médias et du divertissement sont friands de motion design. Avec l'essor des contenus vidéo et des réseaux sociaux, les opportunités ne cessent de croître.

Place dans le line-up de production

Conception, Pré-production, Production

Le Motion Designer intervient souvent en phase de post-production, pour enrichir le projet avec des animations et effets visuels, mais peut aussi contribuer en amont à la conception des storyboards ou au prototypage des idées visuelles.

Interview d'Arno Creignou

CEO d'Artistic Creative Company, un studio de création média et de postproduction spécialisé dans la production audio-vidéo, le graphisme, le motion design et les effets spéciaux. Il est référent pédagogique à Itecom Paris - Formation Motion Designer.

Comment expliquer ce qu'est le Motion Design ?

Le motion design, c'est l'art du graphisme en mouvement. Le rôle du Motion Designer est de concevoir, de scénariser puis d'animer des productions graphiques intégrant du son, de la typographie, de la vidéo, de la photographie, des contenus 3D ou encore des effets spéciaux. Cette mixité de médias est omniprésente aujourd'hui dans de nombreux secteurs d'activité et de diffusion : génériques de films ou de séries, spots de publicité, interfaces et applications de smartphone, jeux vidéo, expositions immersives, clips musicaux, etc. Le motion design est omniprésent et en constante évolution créative et technologique.

Un motion designer est par nature polyvalent. Comment cultivez-vous tous les aspects de ce métier ? Avec qui collaborez-vous dans la chaîne de production ?

Il faut être curieux et passionné, développer sa culture visuelle et être en veille technologique permanente. Compte tenu de la pluri¬disciplinarité de cet art, le Motion Designer, en fonction de ses champs d'action et de ses compétences, est amené à collaborer avec de nombreux artistes ou techniciens : réalisateurs, musiciens, illustrateurs, codeurs, scénographes, photographes, etc.

Quelles sont les qualités nécessaires pour s'exprimer en motion design ? Faut-il maîtriser de nombreuses technologies, et donc des logiciels complexes ?

La curiosité est primordiale, il faut s'ouvrir à tous les arts majeurs et mineurs, et s'en nourrir pour développer sa culture visuelle : peinture, sculpture, architecture, danse, musique, arts numériques, sport, etc. Le Motion Designer a une double compétence, c'est un créatif et un technicien. Il faut donc effectivement se former à de nombreux logiciels de création numérique : illustration, animation 2D-3D, montage vidéo, son… Mais ne pas oublier l'aspect manuel : savoir s'exprimer par le dessin est un réel plus pour communiquer ses idées avant de les produire.

Quels sont les médias et les industries qui sollicitent aujourd'hui des Motion Designers ?

Un éventail très large de domaines est ouvert aux Motion Designers, notamment les groupes et agences de communication (Publicis, RSCG…), les studios de design graphique et numérique, les studios de production d'animation et de motion design, les studios FX (effets spéciaux, Mikros images, Buf…), les sociétés de production de films, de publicités ou de clips vidéo musicaux, les agences d'architecture, les agences de design industriel (Landor, Mtop, Saguez & Partners…), les sociétés industrielles (ADP, Dassault, Samsung, Sony…), les sociétés de service (banques), les studios multimédias spécialisés en réalité virtuelle (VR), augmentée (AR) ou étendue (XR) et d'autres encore. En résumé, la demande de Motion Designers est en constante progression et s'ouvre à de nombreux secteurs et acteurs chaque année.

Est-il utile de se spécialiser dans un type de motion design ?

Le Motion Designer peut effectivement se spécialiser dans un domaine particulier, comme la communication publicitaire ou institutionnelle, le générique de film, ou dans une compétence technique, par exemple la maîtrise des effets spéciaux (VFX), la simulation de fluides ou de particules, l'animation 3D ou encore le stop motion. Une spécialisation peut être utile afin d'acquérir de nouvelles compétences si vous êtes attiré par un secteur d'activité en particulier.

