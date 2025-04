Les métiers du jeu vidéo en 2025 : Producer (ou chef de projet) "Je suis le lien entre toutes les parties prenantes du projet, en interne comme en externe."

Etudes : Bac+3 à Bac+5 en gestion ou numérique.

Salaire : 35-90 k€ brut/an.

Employabilité : Forte, dans un secteur en plein essor.

Code ROME : E1104 (Conception de contenus multimédias)

En quoi cela consiste ?

Le Producer de jeux vidéo est également appelé Chef de projet. Il est celui qui va gérer l'oeuvre du début à la fin. Il s'assure que le projet est viable, que le jeu rencontrera son public, que son potentiel n'est pas surestimé par rapport aux moyens mis en oeuvre. Tout au long du développement, il veille au respect des délais, des coûts et du bon déroulement de toutes les étapes. Son maître-mot : la gestion. Gestion du budget, des hommes et des femmes qui travaillent sur le jeu, mais aussi gestion des relations avec l'éditeur, les actionnaires... Il va donc devoir établir un calendrier, parfois sur plusieurs années, anticiper la montée en charge de travail, veiller à rester dans les clous du business plan, et s'adapter en permanence. Pour réussir, il doit connaître l'ensemble des métiers de la chaîne de production, comme un chef d'orchestre connaît les instruments des musiciens qu'il dirige. Organisation et psychologie sont les soft skills qui définiront un bon Producer.

Quelles sont les responsabilités principales ?

Définir et suivre le planning de production.

Gérer les budgets et ressources alloués.

Superviser les équipes : graphistes, développeurs, sound designers, etc.

Communiquer avec les éditeurs et investisseurs.

Garantir la livraison d'un produit conforme à la vision initiale.

Résoudre les problèmes organisationnels ou techniques.

Planifier les mises à jour post-lancement.

Participer au pilotage de la stratégie marketing et commerciale.

Quel est le salaire brut annuel ?

Junior : 35 000 € à 45 000 € par an

Senior : 60 000 € à 90 000 € par an, voire plus dans les grandes structures.

Quelles études envisager ?

Formations recommandées : Bac+3 à Bac+5. Diplôme en gestion de projet, informatique ou multimédia. MBA ou mastères spécialisés dans le management des industries créatives.

Est-ce pour moi ?

Qualités requises :

Excellente organisation et gestion du stress

Capacité à diriger une équipe importante

Goût pour la gestion financière

Communication efficace et leadership naturel

Bonne compréhension technique (game design, développement, etc.)

Passion pour l'univers du jeu vidéo

Est-ce un métier recherché ?

Oui, le besoin de coordinateurs qualifiés augmente avec la complexité des projets, notamment dans les studios indépendants et AAA.

Place dans le line-up de production

Pré-conception, Conception, Pré-production, Production, Lancement, Post-lancement

Le Producer intervient à toutes les étapes de la production, ainsi qu'après la commercialisation.

Interview de Thomas Nicolet

Thomas Nicolet dirige le programme de jeux vidéo chez IIM Digital School. Il est titulaire d'un master en marketing et communication, ainsi que du MBA Video Game management, marketing & producing de l'IIM. Avant de rejoindre l'IIM en 2016, il a travaillé chez Bulkypix… et fait le tour du monde en vélo.

Quel est le rôle du producer dans la fabrication d'un jeu vidéo ? En quoi est-ce spécifique par rapport au cinéma ou à la musique par exemple ?

Le rôle du Producer de jeux vidéo est d'orchestrer tout le processus de création, de la première idée jusqu'à la sortie du jeu, et même au-delà, avec les mises à jour ou extensions. Ce qui est spécifique par rapport au cinéma ou à la musique, c'est la dimension interactive du jeu vidéo. On doit prendre en compte non seulement l'histoire, l'ambiance sonore et les visuels, mais aussi le gameplay, c'est-à-dire comment le joueur interagit avec le jeu. Ça rend le processus plus complexe, car il faut constamment penser à l'expérience utilisateur. C'est un équilibre délicat entre créatif et technique.

Peut-on dire que toutes les décisions importantes passent par lui, à un moment ou un autre ?

Oui et non. Le Producer est souvent au centre des décisions importantes, mais il ne prend pas toutes les décisions tout seul. On travaille avec des équipes spécialisées - des directeurs créatifs, des programmeurs, des designers - qui ont leur mot à dire. Le rôle du Producer, c'est de faire en sorte que toutes ces idées convergent dans une direction cohérente. On est là pour s'assurer que tout le monde avance dans le même sens, tout en tenant compte des contraintes comme le budget et les délais. On est en quelque sorte des chefs d'orchestre.

On parle parfois du triangle "budget-délai-qualité". Qu'est-ce que ça signifie exactement ?

Ce fameux triangle représente les trois grands axes sur lesquels on jongle en permanence : le budget (l'argent dont on dispose), les délais (le temps imparti pour réaliser le projet) et la qualité (le niveau d'exigence qu'on veut atteindre). L'idée, c'est qu'on ne peut jamais maximiser les trois à 100 %. Si vous voulez un jeu de très haute qualité en un temps record, il va falloir mettre beaucoup d'argent sur la table. Si vous avez un budget serré, il faudra peut-être faire des compromis sur la qualité ou allonger les délais. Le travail du Producer, c'est de trouver l'équilibre optimal selon les objectifs du projet.

Qui sont vos interlocuteurs au quotidien ?

Au quotidien, je discute avec une grande variété de personnes. Les équipes de développement bien sûr, c'est-à-dire les programmeurs, les graphistes, les designers… Mais aussi les équipes marketing, la direction, parfois même les équipes légales. En fait, je suis le lien entre toutes les parties prenantes du projet, aussi bien en interne qu'en externe. Parfois, cce sont des partenaires comme les éditeurs ou des prestataires externes. Le Producer doit être capable de parler toutes ces "langues" pour s'assurer que tout le monde se comprend et avance vers le même but.

La gestion des ressources humaines, le droit du travail, mais aussi le marketing pré- et post-lancement entrent-ils dans la sphère d'intervention du producer ?

Tout à fait. En tant que Producer, on touche un peu à tout. Pour la gestion des ressources humaines, on doit s'assurer que les équipes sont bien réparties et que chacun a les ressources nécessaires pour faire son travail. On travaille souvent avec le département RH pour le recrutement et la gestion des talents. Quant au droit du travail, c'est essentiel de bien comprendre les règles en vigueur, surtout avec les problématiques récurrentes comme le crunch (périodes de travail intense) dans l'industrie du jeu vidéo. Le marketing est également un point crucial, car il faut penser à comment le jeu sera présenté et vendu bien avant sa sortie. En post-lancement, il y a souvent des campagnes de communication à gérer, c'est donc un spectre très large de responsabilités.

En tant que producer, quel regard portez-vous sur la place de l'IA dans l'industrie du jeu vidéo ?

L'IA prend de plus en plus de place dans l'industrie, et je pense que c'est une évolution très excitante. Que ce soit pour créer des personnages non joueurs (PNJ) plus intelligents et réactifs ou pour automatiser certaines tâches répétitives pendant le développement, elle permet de gagner en efficacité et en créativité. Bien sûr, il y a encore des défis à relever, notamment pour garder une touche humaine dans des jeux où les émotions et l'immersion sont primordiales. Mais je crois que l'IA va continuer d'ouvrir de nouvelles possibilités, surtout dans les expériences de jeu personnalisées. C'est un outil puissant qui, s'il est bien utilisé, peut vraiment enrichir le monde du jeu vidéo.

Les métiers du numérique - Guide 2025 - Ecoles et formations

Cette fiche est extraite du hors série "Guide 2025 - Les métiers du numérique - 115 écoles et formations" édité par Jeux Vidéo Magazine disponible chez votre marchand de journaux au prix de 8,50 €. Cliquez sur la couverture pour découvrir des extraits des autres métiers.

Les offres de stage et d'emploi de producer, chef de projet, chargé de production, ...