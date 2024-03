Les métiers du jeu vidéo en 2024 : Directeur Artistique Un rôle clé dans la préservation de la cohérence graphique et esthétique du projet

Le directeur artistique (DA) est un professionnel chevronné, souvent au niveau du top management, dont le rôle est de définir l'ambiance graphique qui caractérisera un projet, que ce soit un jeu vidéo, un film, un journal ou une ligne de vêtements.

Le DA traduit la vision artistique du créateur et s'assure que tous les artistes et techniciens respectent cette direction artistique. Il est chargé de déterminer le style ou l'aspect visuel global du projet et de le communiquer aux artistes qui créeront les éléments visuels nécessaires, tels que des illustrations, des graphiques, des photographies, des peintures ou des décors pour un scénario, parmi d'autres ressources artistiques. Le directeur artistique joue un rôle clé dans la préservation de la cohérence graphique et esthétique à tous les niveaux du projet.

Informations métier

Niveau d'études : bac +2 - bac +5

Salaire mensuel brut : 3 000-5 000 €

Un chef d'orchestre visionnaire

Dans le domaine du jeu vidéo, le directeur artistique veille à ce que tous les aspects visuels du jeu soient harmonieusement intégrés. Il est le point de contact pour toute l'équipe de développement, et chacun peut se référer à lui. Il doit suivre le projet dès ses débuts, participant à la définition du style, du genre et de la stratégie du jeu. Le DA supervise diverses fonctions, y compris les concept artists, les 2D artists, les 3D artists, les riggers, les animateurs, les level designers, etc. Il doit comprendre les contraintes techniques et les limites imposées par les développeurs, ainsi que les contraintes budgétaires.

Que ce soit en tant qu'employé d'une société de production ou en tant qu'indépendant, le directeur artistique dispose généralement d'un réseau de contacts pour recruter des artistes et d'autres professionnels dont les compétences correspondent au projet en cours. Le DA est souvent reconnu par son style distinctif, car il développe sa propre signature artistique au fil des années et des projets. Il possède une vaste culture artistique et reste constamment à l'affût des tendances actuelles et futures. En résumé, un directeur artistique talentueux est à la fois un visionnaire artistique et un chef d'orchestre capable de donner vie aux idées du créateur, tout en maintenant la cohérence visuelle du projet.

Qualités requises

Sens artistique

Savoir travailler en équipe

Créativité

Curiosité

Solide culture générale

Sens commercial

Organisation

Acquis de fin d'études

Pipeline de production

Principaux logiciels créatifs 2D et 3D (jeu vidéo)

Notions de management

