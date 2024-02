Les métiers du jeu vidéo en 2024 : Directeur technique Le pivot entre la créativité des artistes et les besoins technologiques d'une oeuvre numérique

Le rôle du directeur technique dans la création d'une oeuvre numérique est essentiel pour harmoniser la créativité des artistes et les besoins technologiques. Il est chargé de concevoir l'ensemble de l'infrastructure technique nécessaire au projet, de choisir les moteurs de développement et les logiciels adaptés, et de superviser l'ensemble du département technique.

Son objectif est de garantir une efficacité et un rendement optimaux tout en anticipant les problèmes potentiels, tels que les conflits entre logiciels, dans une production impliquant de nombreuses équipes.

Les moteurs de développement et les logiciels servent de bases pour créer des outils sur mesure au service des créateurs. Les équipes encadrées par le directeur technique, souvent appelées technic artists, conçoivent ces outils pour permettre aux designers et aux artistes de s'exprimer de manière fluide tout en assurant l'interopérabilité entre les différents logiciels.

Informations métier

Niveau d'études : Niveau d'études : bac +2 - bac +5

Salaire mensuel brut : 3 500-5 000 €

Informatique et communication

Le directeur technique doit avoir une forte compétence en informatique et en programmation, et comprendre les spécificités techniques des logiciels utilisés. Il joue un rôle crucial dans l'équilibre économique du projet, car les investissements informatiques représentent une part significative du budget. Une mauvaise évaluation de ces besoins techniques peut avoir des répercussions sur l'ensemble du projet. Il est souvent amené à négocier avec les fournisseurs et prestataires pour obtenir les meilleures solutions.

La dimension managériale est également essentielle dans ce rôle, car le directeur technique doit diriger des ingénieurs hautement qualifiés ainsi que des artistes exigeants. La communication et la gestion d'équipes diverses sont des compétences clés pour réussir dans ce métier.

En résumé, le directeur technique est le pivot entre la créativité des artistes et les besoins technologiques d'une oeuvre numérique, et son rôle est fondamental pour garantir le succès du projet.

Qualités requises

Grande maîtrise de l'informatique

Très bon sens de l'analyse

Sens du management

Pédagogie

Acquis de fin d'études

Connaissance des métiers du pipeline de production

Connaissance des logiciels de développement et de comptabilité

Notions de management

