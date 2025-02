Les métiers du jeu vidéo en 2025 : Sound Designer

Etudes : Bac+3 à Bac+5 en audio numérique, design sonore ou écoles spécialisées.

: Bac+3 à Bac+5 en audio numérique, design sonore ou écoles spécialisées. Salaire : 25-35 k€ brut/an junior, jusqu'à 55 k€ senior.

: 25-35 k€ brut/an junior, jusqu'à 55 k€ senior. Employabilité : Demande croissante dans le jeu vidéo, le cinéma et la publicité.

: Demande croissante dans le jeu vidéo, le cinéma et la publicité. Code ROME : L1507 (Monteur/Monteuse vidéo)

En quoi cela consiste ?

Le Sound Designer crée et intègre des éléments sonores pour divers médias, tels que les jeux vidéo, les films et la publicité. Il travaille sur les effets sonores, les ambiances et parfois la musique pour enrichir l'expérience audiovisuelle. Son travail est, sous l'autorité de l'Audio Director, éminemment créatif. Il collabore avec de nombreux intervenants, notamment les Animateurs 3D pour attribuer des sons spécifiques aux personnages. Le jeu vidéo, du fait de son caractère interactif, et donc de la nécessité d'avoir un son propre pour chaque situation, rend ce métier encore plus complexe. Désormais monnaie courante, les casques audios, très qualitatifs, ont mis le son au coeur des oeuvres. Le Sound Designer a un rôle primordial.

Quelles sont les responsabilités principales ?

Concevoir et enregistrer des effets sonores.

Créer des ambiances sonores et des environnements acoustiques.

Collaborer avec les équipes de développement et de production.

Synchroniser les effets sonores avec les actions à l'écran.

Utiliser des logiciels de montage audio et des banques de sons.

Tester et ajuster les éléments sonores pour une meilleure immersion.

Intégrer les sons dans les moteurs de jeu ou les séquences filmées.

Assurer la qualité sonore et la cohérence de l'ensemble.

Réaliser des prises de son sur le terrain si nécessaire.

Participer aux réunions de production et suivre les retours.

Quel est le salaire brut annuel ?

Junior : 25 000 € à 35 000 €

Senior : jusqu'à 50 000 €



Quelles études envisager ?

Formations recommandées : Bac+3 à Bac+5 en audio numérique, design sonore, production musicale, ou écoles spécialisées en son et audio.

Est-ce pour moi ?

Qualités requises :

Créativité

Oreille musicale

Sens du détail

Compétences techniques en audio

Capacité à travailler en équipe

Passion pour le son

Est-ce un métier recherché ?

Oui, le métier de Sound Designer est en forte demande, en particulier dans les industries du jeu vidéo, du cinéma et de la publicité. L'importance de l'immersion sonore pour l'expérience utilisateur continue de croître, créant de nombreuses opportunités.

Place dans le line-up de production

Pré-production et Production

Le Sound Designer intervient à différents stades de la production, souvent dès le début pour comprendre les besoins sonores du projet. Il travaille étroitement avec les équipes de développement, de direction artistique et de production pour créer une expérience sonore immersive et cohérente.

Les métiers du numérique - Guide 2025 - Ecoles et formations

Cette fiche est extraite du hors série "Guide 2025 - Les métiers du numérique - 115 écoles et formations" édité par Jeux Vidéo Magazine disponible chez votre marchand de journaux au prix de 8,50 €. Cliquez sur la couverture pour découvrir des extraits des autres métiers.

Les offres de stage et d'emploi de musicien, sound designer, ... pour les jeux vidéo