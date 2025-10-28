Roblox : tendances des utilisateurs, informations sur les genres et stratégie adaptée

Aujourd'hui, Roblox n'est plus seulement une plateforme de jeux. C'est un écosystème en pleine expansion où les générations Z et Alpha socialisent, créent et jouent à travers des millions d'expériences générées par les utilisateurs. Pour tous ceux qui cherchent à atteindre ces publics, ce n'est plus une opportunité innovante, mais un élément fondamental de l'avenir des jeux et du divertissement.

La plateforme continue de se développer tant en termes d'audience que de monétisation :

Près de 112 millions d'utilisateurs actifs quotidiens (DAU) dans le monde au deuxième trimestre 2025, avec un engagement qui continue d'augmenter.

Les paiements aux développeurs ont augmenté de 52 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2025 pour atteindre 316 millions de dollars, reflétant le succès croissant des créateurs et la maturité de la plateforme.

Steal a Brainrot, un jeu natif de Roblox, a récemment atteint 25,4 millions d'utilisateurs simultanés, ce qui représente l'un des pics de CCU les plus élevés jamais enregistrés pour un seul jeu.

Pour soutenir cette dynamique, Roblox a réalisé d'importants investissements dans des outils de développement basés sur l'IA qui rationalisent les processus de création, de script, d'animation et de test. La société a également amélioré ses incitations pour les créateurs, l'optimisation des prix, la monétisation régionale et la transparence des algorithmes de découverte.

Cette analyse a été développée en collaboration avec Gamefam, l'un des plus grands studios natifs de la plateforme et propriétaire de RoMonitor, le principal outil d'analyse de Roblox.

Points clés à retenir

Roblox est structurellement plus proche du mobile que du PC ou de la console , avec des sessions courtes et une monétisation cosmétique, mais l'accent mis sur les tendances, l'identité sociale et le contenu créé par les utilisateurs rend la plateforme encore plus similaire à YouTube et TikTok.

, avec des sessions courtes et une monétisation cosmétique, mais l'accent mis sur les tendances, l'identité sociale et le contenu créé par les utilisateurs rend la plateforme encore plus similaire à YouTube et TikTok. Le public vieillit , les adolescents et les jeunes adultes devenant les segments qui connaissent la croissance la plus rapide, ce qui crée des opportunités pour des contenus plus matures et de meilleure qualité.

, les adolescents et les jeunes adultes devenant les segments qui connaissent la croissance la plus rapide, ce qui crée des opportunités pour des contenus plus matures et de meilleure qualité. Il existe des recoupements entre les genres , mais pour réussir sur Roblox, il faut adopter une approche différente en matière de conception, axée sur les styles de jeux natifs, l'expression et les tendances dictées par les joueurs.

, mais pour réussir sur Roblox, il faut adopter une approche différente en matière de conception, axée sur les styles de jeux natifs, l'expression et les tendances dictées par les joueurs. Pour de nombreux nouveaux venus sur la plateforme, un partenariat avec des créateurs natifs constitue un point d'entrée plus efficace que de partir de zéro.

Qui sont les joueurs Roblox ?

Pour déterminer si les développeurs traditionnels de jeux sur PC, console et mobile peuvent toucher le public Roblox, il est important de comprendre qui sont ces joueurs et comment ils interagissent avec les jeux en général. Les données indiquent une base de joueurs principalement mobile, jeune mais en pleine maturation, et qui ne se limite pas nécessairement à l'écosystème Roblox.

Une plateforme principalement mobile

Roblox est principalement accessible sur les appareils mobiles.

Utilisateurs actifs quotidiens (DAU) de Roblox par plateforme

Toutes les plateformes | Monde entier | En 2024

Source : Roblox 2024 Annual Report

Cela contraste fortement avec l'ensemble de la population des joueurs. Selon l'étude Global Gamer Study 2025 de Newzoo, les joueurs en général (ayant joué à des jeux au cours des 6 derniers mois, âgés de 10 à 65 ans) affichent une répartition plus équilibrée entre les différentes plateformes :

52 % jouent principalement sur mobile

23 % préfèrent le PC

24 % préfèrent la console

Cela montre clairement que Roblox est surreprésenté sur mobile et nettement sous-représenté sur console par rapport à la population générale des joueurs.

Les indicateurs de monétisation correspondent également davantage au comportement des joueurs sur mobile :

Pas seulement des joueurs sur mobile

Bien que Roblox soit une plateforme principalement mobile, ses joueurs ne sont pas cantonnés au mobile. Selon l'étude Global Gamer Study 2025 de Newzoo, seuls 24 % des joueurs Roblox âgés de 10 à 65 ans jouent exclusivement sur mobile. Ce pourcentage est probablement plus élevé si l'on inclut les joueurs de moins de 10 ans, mais cela suggère tout de même que de nombreux joueurs Roblox jouent sur plusieurs plateformes.

L'utilisation des consoles, en particulier, est en hausse. Depuis le lancement de Roblox sur PlayStation en octobre 2023, le jeu a progressivement conquis environ 3 % du temps de jeu total de la plateforme, atteignant 374 millions d'heures au deuxième trimestre 2025 (rapport PC & Console 2025 de Newzoo).

Temps de jeu moyen par trimestre, Roblox par rapport aux autres

PlayStation | 37 marchés | 1er trimestre 2023 - 2e trimestre 2025

Source : Newzoo Game Performance Monitor | 37 marchés (à l'exception de la Chine et de l'Inde)

Cela ouvre la porte aux développeurs traditionnels de jeux sur PC et console qui souhaitent toucher ce public hors plateforme, en particulier ceux qui proposent des jeux familiaux ou multijoueurs, comme le montrent les 5 jeux ayant le plus fort pourcentage de joueurs communs avec Roblox sur console (mai 2025, parmi les titres ayant plus de 100 000 utilisateurs mensuels communs) :

Rec Room : jeu multijoueur de type bac à sable avec espaces sociaux et contenu généré par les utilisateurs

Descenders : jeu de vélo basé sur la physique

Stumble Guys : jeu de plateforme casual de type battle royale axé sur le multijoueur

Human Fall Flat : jeu de plateforme coopératif et de réflexion

Gang Beasts : Party-game multijoueur

Un public jeune qui grandit

Roblox est bien connu pour son attrait auprès des jeunes joueurs, mais le public de la plateforme vieillit.

Les recherches primaires de Newzoo confirment que Roblox :

Surreprésente les préadolescents, les adolescents et les jeunes adultes.

Sous-représente les groupes d'âge plus âgés.

Correspond au marché plus large dans la tranche d'âge 21-25 ans.

Répartition par âge des joueurs de Roblox par rapport à la population générale des joueurs

Base : personnes ayant joué à Roblox/à des jeux sur n'importe quel appareil (au cours des 6 derniers mois)

Source : Etude Newzoo Global Gamer Study 2025 (moyenne pondérée mondiale sur 36 marchés) | Q : Tranche d'âge. Base : joueurs Roblox (n = 17 710), nombre total de joueurs (n = 59 634).

Cependant, l'étude Global Gamer Study ne prend pas en compte les joueurs de moins de 10 ans. Selon Roblox, 36 % des utilisateurs quotidiens actifs (DAU) avaient moins de 13 ans au deuxième trimestre 2025.

Les jeunes ont tendance à s'adonner à une grande variété d'expériences plus courtes.

Néanmoins, le segment qui connaît la croissance la plus rapide est celui des 13 ans et plus :

Cette évolution est importante. Les joueurs plus âgés sont plus indépendants dans leurs dépenses, exigent des contenus de meilleure qualité et s'intéressent souvent davantage à la création de contenus. Dans l'ensemble, Roblox devient de plus en plus un écosystème créatif multigénérationnel. Et pour les développeurs traditionnels, cela ouvre de nouvelles opportunités.

Quels genres de jeux apprécient les joueurs Roblox ?

Pour comprendre comment les développeurs traditionnels peuvent attirer les joueurs Roblox, il ne suffit pas de se demander qui ils sont et où ils jouent, il faut également examiner à quoi ils jouent. L'écosystème des genres Roblox est distinct de celui des PC et des consoles, mais il existe des points de convergence, en particulier avec les appareils mobiles.

Les genres les plus populaires sur Roblox

Selon RoMonitor, les cinq genres les plus populaires sur Roblox en termes de visites quotidiennes moyennes (T1 2021 - T2 2025) sont les suivants :

Jeux de rôle et simulation d'avatar (116 millions de visites quotidiennes)

Les joueurs jouent des scénarios réels ou fictifs dans des environnements sociaux partagés. Ces jeux mettent l'accent sur la personnalisation, les émoticônes et le jeu ouvert. Brookhaven, le jeu Roblox le plus visité de tous les temps (73 milliards de visites), est le fleuron de ce genre. Genres équivalents les plus proches : jeux de simulation de vie et jeux sociaux de type bac à sable comme Les Sims ou Animal Crossing.

Les joueurs jouent des scénarios réels ou fictifs dans des environnements sociaux partagés. Ces jeux mettent l'accent sur la personnalisation, les émoticônes et le jeu ouvert. Brookhaven, le jeu Roblox le plus visité de tous les temps (73 milliards de visites), est le fleuron de ce genre. Genres équivalents les plus proches : jeux de simulation de vie et jeux sociaux de type bac à sable comme Les Sims ou Animal Crossing. Simulation (110 millions de visites quotidiennes)

Jeux basés sur la progression avec des boucles répétitives, des mises à niveau et des revenus passifs. Ceux-ci reflètent les jeux Idle Clickers ou Tycoon. Parmi les exemples notables, citons Grow a Garden et Steal a Brainrot.

Jeux basés sur la progression avec des boucles répétitives, des mises à niveau et des revenus passifs. Ceux-ci reflètent les jeux Idle Clickers ou Tycoon. Parmi les exemples notables, citons Grow a Garden et Steal a Brainrot. Jeux de plateforme (70 millions de visites quotidiennes)

Jeux basés sur des obstacles et axés sur le saut, le timing et les réflexes. Ceux-ci sont les plus proches des jeux de plateforme traditionnels tels que Super Mario ou Celeste.

Jeux basés sur des obstacles et axés sur le saut, le timing et les réflexes. Ceux-ci sont les plus proches des jeux de plateforme traditionnels tels que Super Mario ou Celeste. Survie (70 millions de visites quotidiennes)

Jeux dans lesquels les joueurs doivent faire face à des menaces ou gérer des ressources limitées. Ceux-ci reflètent les titres de survie traditionnels tels que Don't Starve ou ARK.

Jeux dans lesquels les joueurs doivent faire face à des menaces ou gérer des ressources limitées. Ceux-ci reflètent les titres de survie traditionnels tels que Don't Starve ou ARK. Action (59 millions de visites quotidiennes)

Jeux rapides axés sur le combat, souvent très orientés PvP et inspirés d'univers d'anime. Ils ressemblent aux RPG d'action, aux jeux de combat en arène ou aux jeux de combat, mais avec une touche spécifique à Roblox : des graphismes inspirés des anime, des mécanismes accessibles et une conception adaptée aux mobiles.

Moyenne quotidienne de visites par trimestre et par genre

Roblox| Monde | T1 2021 - T2 2025

Source : RoMonitor

Pourquoi ces genres fonctionnent-ils sur Roblox ?

Malgré leur diversité, les genres les plus populaires sur Roblox partagent plusieurs caractéristiques clés :

Social et axé sur les tendances : Roblox est autant un réseau social qu'une plateforme de jeux. Les joueurs choisissent souvent des jeux parce que leurs amis y jouent, et les influenceurs YouTube ou TikTok jouent un rôle important dans leur découverte. Les expériences populaires font souvent office de centres sociaux ou de créateurs de tendances.

Créatifs et expressifs : la personnalisation est au coeur de l'expérience Roblox, qu'il s'agisse d'avatars, de maisons, d'emplois, d'animaux de compagnie ou de tenues. De nombreux jeux populaires permettent aux joueurs de créer et d'incarner des identités alternatives.

Axé sur les objectifs mais peu exigeant en termes de compétences : les jeux les plus populaires offrent une progression et des récompenses claires, mais les boucles de gameplay sont décontractées, répétitives et faciles à prendre en main, conçues pour plaire au plus grand nombre.

Peu contraignant et accessible : l'intégration est minimale et la plupart des jeux n'ont pas de conditions strictes de victoire ou de défaite. Les joueurs peuvent facilement entrer et sortir du jeu, à l'image des habitudes d'utilisation des appareils mobiles.

Comparaison entre Roblox et les PC, consoles et mobiles

Afin d'identifier le potentiel de croisement, nous avons analysé les genres les plus performants sur toutes les plateformes à l'aide des outils suivants :

Game Performance Monitor de Newzoo (PC et consoles, T1 2021 - T2 2025)

Données de veille économique d'AppTweak (mobiles, T1 2021 - T2 2025)

Avant de nous plonger dans les résultats, il est important de noter que les définitions des genres varient selon les écosystèmes. Les genres Roblox sont en grande partie définis par la communauté et mélangent souvent plusieurs mécanismes ou esthétiques, tandis que les genres PC/console et mobile suivent des classifications plus standardisées. Cela dit, nous avons aligné les données et les analyses autant que possible afin d'identifier des tendances significatives.

Moyenne mensuelle d'utilisateurs actifs par trimestre et par genre

PC, PlayStation, Xbox | 37 marchés | T1 2021 - T2 2025

Source : Newzoo Game Performance Monitor | 37 marchés (hors Chine et Inde) | Remarque : T2 2023 = moyenne entre T1 et T3 2023 en raison d'une interruption des données en juin 2023

Top 3 des genres par nombre d'utilisateurs mensuels actifs sur PC et console (moyenne par trimestre, T1 2021-T2 2025) :

Jeux de tir : 83 millions d'utilisateurs mensuels actifs, avec Call of Duty en tête

Jeux d'aventure : 65 millions d'utilisateurs mensuels actifs, avec Grand Theft Auto en tête

Jeux Battle Royale : 42 millions d'utilisateurs mensuels actifs, avec Fortnite en tête

Genres connaissant la plus forte croissance sur PC et console (T1 2021 - T2 2025)

Simulation : +117 %, avec en tête The Sims 4, Euro Truck Simulator 2 et Farming Simulator 25

Jeux de rôle : +70 %, grâce à Diablo IV, Baldur's Gate 3 et Monster Hunter Wilds

Sandbox : +54 %, presque entièrement porté par Roblox lui-même, en particulier après son lancement sur PlayStation en octobre 2023

Nombre total de téléchargements sur mobile par trimestre et par genre

App Store et Google Play | Monde | T1 2021 - T2 2025

Source : AppTweak

Genres les plus téléchargés sur mobile (moyenne par trimestre, T1 2021-T2 2025)

Hypercasual : 1,8 milliard de téléchargements

Puzzle : 1,6 milliard

Action : 1,5 milliard

Simulation : 1,5 milliard

Course : 1,2 milliard

Les similitudes et les différences entre Roblox et les autres jeux

Roblox s'apparente davantage aux jeux mobiles qu'aux jeux sur PC/console, tant en termes de préférences de genre que de sensibilité en matière de conception.

Roleplay & Avatar Sim , le genre le plus populaire de la plateforme, n'a pas d'équivalent direct ailleurs. Il s'apparente vaguement à des jeux de simulation de vie comme Les Sims ou Animal Crossing, mais la version Roblox met fortement l'accent sur l'expression des avatars, la narration sociale et le jeu collaboratif émergent, et est entièrement conçue pour le multijoueur.

, le genre le plus populaire de la plateforme, n'a pas d'équivalent direct ailleurs. Il s'apparente vaguement à des jeux de simulation de vie comme Les Sims ou Animal Crossing, mais la version Roblox met fortement l'accent sur l'expression des avatars, la narration sociale et le jeu collaboratif émergent, et est entièrement conçue pour le multijoueur. La simulation est un genre universel rare : c'est le deuxième genre le plus populaire sur Roblox, l'un des deux genres les plus téléchargés sur mobile et celui qui connaît la plus forte croissance sur PC/console. Mais même ici, le format a son importance. Les simulations Roblox ont tendance à être légères : elles fonctionnent en boucle, sont faciles à prendre en main et conçues pour être accessibles immédiatement.

est un genre universel rare : c'est le deuxième genre le plus populaire sur Roblox, l'un des deux genres les plus téléchargés sur mobile et celui qui connaît la plus forte croissance sur PC/console. Mais même ici, le format a son importance. Les simulations Roblox ont tendance à être légères : elles fonctionnent en boucle, sont faciles à prendre en main et conçues pour être accessibles immédiatement. Les jeux d'action existent sur toutes les plateformes, mais leur style diffère. Les jeux d'action Roblox s'inspirent souvent des anime, ont un rythme adapté aux mobiles et sont basés sur les compétences. En revanche, les jeux d'action sur PC/console sont souvent plus réalistes, tactiques et complexes en termes de commandes.

Un écosystème similaire à celui des mobiles

Roblox n'est pas seulement une plateforme axée sur les mobiles. Elle ressemble également davantage aux mobiles qu'aux PC ou aux consoles dans la manière dont les jeux sont conçus et joués :

Sessions courtes et rythme décontracté

Prise en main minimale et faibles exigences en matière de compétences

Jeu gratuit avec monétisation via des éléments cosmétiques, des gacha et des objets décoratifs

Fonctionnalités sociales intégrées à la conception du jeu

Mises à jour continues et assistance en direct

Cependant, comme vous le verrez dans la section suivante, Roblox ressemble davantage à des plateformes telles que YouTube et TikTok. Si les joueurs peuvent apprécier des genres similaires dans différents écosystèmes, le format, le ton et le modèle de diffusion sur Roblox sont très différents. Pour les développeurs traditionnels, cela signifie que le succès sur Roblox ne repose pas uniquement sur l'adéquation des genres, mais aussi sur l'adaptation au langage natif de la plateforme.

Les leçons de Gamefam : ce qu'il faut pour réussir sur Roblox

Même si les genres se recoupent avec ceux des plateformes de jeux traditionnelles, Roblox est fondamentalement un écosystème créatif avec son propre rythme, ses propres attentes culturelles et sa propre dynamique de découverte. Pour les développeurs habitués aux pipelines PC, console ou mobile, entrer dans Roblox nécessite plus que simplement créer le bon genre. Cela exige de repenser la manière dont les jeux sont conçus, produits, lancés, itérés et maintenus.

Pour mieux comprendre ce qu'il faut pour réussir, nous avons discuté avec Gamefam, l'un des studios les plus expérimentés de la plateforme. Leurs conseils reflètent à la fois les opportunités et les défis auxquels sont confrontés les développeurs traditionnels.

Selon vous, quels sont les ingrédients clés pour réussir le lancement d'un jeu sur Roblox aujourd'hui ?

Roblox est à la pointe de l'évolution des contenus de divertissement, au même titre que TikTok et YouTube. Et nous observons sur Roblox le même modèle d'utilisation clé que celui qui se dessine sur les autres plateformes de divertissement destinées aux générations Z et A : la tendance.



Si l'on examine Roblox au cours des 12 derniers mois, on constate une nette augmentation des jeux basés sur les tendances. Fisch a changé la perception de la rapidité avec laquelle un jeu Roblox peut devenir tendance et se développer. Fisch est apparu puis a disparu, mais le méga-succès Grow a Garden, qui repose sur un principe très similaire, est probablement le jeu le plus joué au monde à l'heure actuelle, avec 2 à 3 millions de CCU quotidiens en période de pointe et un pic historique de plus de 21 millions. Cette croissance s'est produite en l'espace de quelques mois seulement après sa sortie.



L'histoire de Steal a Brainrot, 99 Nights in the Forest et Dead Rails, tous les plus grands succès Roblox des 12 derniers mois, est similaire. Ce sont tous des jeux entièrement nouveaux qui ont nécessité une validation du concept pour une boucle de jeu Roblox, puis qui ont été simplifiés et synthétisés pour devenir des super-succès viraux.



En résumé, les ingrédients clés sont une connexion profonde avec la structure de la plateforme, une boucle de jeu simple et extensible, et une bonne dose de magie qui permet à l'algorithme de voir quelque chose de spécial dans vos indicateurs clés de performance".

Principales implications

Plutôt que de rechercher la perfection technique ou la profondeur du contenu, le succès de Roblox repose souvent sur la pertinence culturelle, la rapidité de mise sur le marché et la réactivité aux tendances des joueurs, ce qui s'apparente davantage à la création de contenu sur les réseaux sociaux tels que TikTok et YouTube. Les développeurs habitués à de longs cycles de production devront peut-être s'orienter vers des boucles d'itération courtes, des retours en direct et des mises à jour rapides du contenu. Même les genres familiers peuvent prospérer s'ils sont repensés autour de la fidélisation précoce, d'une intégration minimale et d'une réactivité à la dynamique sociale. Le succès repose moins sur l'innovation mécanique que sur la réduction des obstacles au jeu tout en maximisant le partage et la rejouabilité.

Quel conseil donneriez-vous aux développeurs traditionnels de jeux sur PC, console ou mobile qui découvrent Roblox pour la première fois ?

Roblox est un nouveau langage pour la conception et la publication de jeux, et il est, à l'heure actuelle, tout simplement incompatible avec la façon dont les grandes entreprises créent et gèrent leurs jeux. Le fait est que la plateforme propose des milliers de jeux par jour et que les joueurs Roblox accordent peu d'importance à l'aspect visuel ou à la profondeur de la conception des jeux. Les équipes traditionnelles sont donc fondamentalement désavantagées sur presque tous les vecteurs permettant de gagner de la place dans l'algorithme.



Le conseil aux studios traditionnels est donc d'éviter l'erreur de vouloir développer sur Roblox à partir de zéro. Selon nos estimations, les studios non natifs ont très peu de chances de se classer parmi les 10 à 20 meilleurs jeux de la plateforme au cours de leurs 3 à 5 premières années, contrairement aux développeurs natifs, qui sont innombrables et en pleine croissance.



Il est beaucoup plus probable de réussir en investissant dans une équipe native ou en s'associant avec elle qu'en essayant de mettre sur pied une équipe de développeurs professionnels chevronnés sur Roblox. Il n'y a pas beaucoup d'équipes natives capables de s'associer et de collaborer avec des entreprises gérées de manière professionnelle, mais certaines d'entre elles sont exceptionnelles. Et même si ce type de partenariat ne garantit pas le succès, il offre de bien meilleures chances que de travailler avec des équipes non natives."

Principales implications

Le développement Roblox favorise les créateurs natifs qui comprennent la culture et l'algorithme de la plateforme. Pour les studios qui viennent d'entrer dans cet espace, les partenaires natifs Roblox peuvent accélérer l'apprentissage et réduire les risques. Cela ne signifie pas que le développement en interne est impossible, mais cela suggère qu'une approche progressive est plus judicieuse. Certains développeurs traditionnels peuvent tirer profit d'un démarrage par le codéveloppement, des partenariats UGC ou des activations marketing au sein des expériences Roblox existantes, plutôt que par des projets entièrement autonomes.

Comment voyez-vous évoluer la plateforme Roblox au cours des prochaines années ? Et comment Gamefam se prépare-t-elle à cet avenir ?

Gamefam s'est forgé une place unique dans l'écosystème Roblox en créant des moyens innovants, percutants et mesurables permettant aux marques et aux propriétés intellectuelles d'atteindre leurs objectifs marketing et commerciaux sur Roblox. Nous continuons d'ajouter des jeux nouveaux et existants à notre portefeuille de jeux en pleine expansion et nous nous efforçons d'intégrer nos marques et nos IP partenaires dans ces jeux. À mesure que Roblox continue de gagner en popularité auprès des utilisateurs et de la culture pop auprès des générations Z et A, nos opportunités de partenariat avec des développeurs et des marques continuent également de se multiplier, afin d'offrir des expériences incroyables à des communautés incroyables.



L'une de nos initiatives clés est le Gamefam Creator Fund, dans lequel nous réalisons de petits investissements dans des dizaines, voire des centaines de jeux à la fois, grâce aux liens que nous avons tissés avec la communauté au cours de nos presque 10 années d'existence sur Roblox. Nous aimons collaborer avec des développeurs natifs et aider à faire le lien entre les différents domaines du jeu et des médias."

Implications clés

L'avenir de Roblox ne se définit peut-être pas uniquement par le succès de jeux individuels. De plus en plus, il devient une plateforme pour le storytelling des marques, la fidélisation du public et l'incubation de la propriété intellectuelle. Les développeurs traditionnels peuvent considérer Roblox non seulement comme une plateforme de publication, mais aussi comme un entonnoir stratégique : un lieu où tester des concepts créatifs, créer des liens émotionnels avec un public plus jeune et expérimenter des formats interactifs.

Conclusion

Roblox continue d'évoluer, passant d'une plateforme de jeux destinée aux jeunes à un écosystème de divertissement dynamique axé sur les créateurs. Sa base de joueurs vieillit, ses genres se diversifient et sa culture de développement mûrit. Pour les développeurs et éditeurs traditionnels, cette évolution offre de plus en plus d'opportunités stratégiques, mais exige également une véritable adaptation.

Pour réussir sur Roblox, il ne suffit pas de suivre les tendances des genres ou de transposer des mécanismes. L'écosystème privilégie les boucles itératives plutôt que les pipelines fixes, la maîtrise culturelle plutôt que la fidélité graphique, et l'expérimentation plutôt que le raffinement. Que ce soit par le biais de partenariats, de formats expérimentaux ou d'investissements à long terme dans les talents natifs de Roblox, les développeurs qui jouent la carte du long terme sont ceux qui en tirent le plus grand bénéfice.

