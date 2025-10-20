Les métiers du jeu vidéo en 2025 : Economic Designer

Etudes : Economie, game design, ou data science.

Salaires : 35 k€ (junior) à 60 k€ (senior).

Employabilité : Métier très recherché, notamment dans les industries innovantes.

Code ROME : E1104 (Analyste économique)

En quoi cela consiste ?

Le temps où l'équation économique d'un jeu vidéo se limitait à la vente du jeu en boîte ou même en ligne est dépassé depuis longtemps. Nombreux sont les jeux dont le modèle économique est pour partie ou entièrement structuré par les ventes "in game", tant avec les jeux free-to-play qu'avec le développement du "Game as a service". L'economic designer s'attache à concevoir des systèmes qui amèneront les joueurs à faire des achats (par exemple d'armes ou de véhicules) dans le jeu, mais aussi à revenir régulièrement jouer. Son objectif est d'assurer un équilibre entre engagement utilisateur, rentabilité et satisfaction. Doté d'une solide connaissance du jeu vidéo et de bonnes notions d'économie, il collabore avec les games designers, les data analysts, les UI designers, mais aussi le producer.

Quelles sont les responsabilités principales ?

Concevoir et équilibrer des systèmes économiques (monnaies virtuelles, ressources, etc.).

Collaborer étroitement avec les data analysts.

Retenir les joueurs dans le jeu.

Tester et ajuster les mécanismes en fonction du feedback utilisateur.

Documenter et modéliser les systèmes économiques complexes.

Intégrer des principes éthiques dans les mécanismes de monétisation.

Suivre les tendances et innovations du marché.

Communiquer avec les parties prenantes sur les performances économiques.

Quel est le salaire brut annuel ?

Junior : 35 000-45 000 €

Senior : jusqu'à 60 000 € (ou plus selon le secteur)



Quelles études envisager ?

Formations recommandées : Bac+3 à Bac+5 Double compétence en économie et programmation recommandée.

Est-ce pour moi ?

Qualités requises :

Maîtrise de la modélisation économique.

Aisance en mathématiques.

Bonne connaissance du game design.

Esprit analytique et critique.

Créativité pour concevoir des systèmes uniques.

Compétences en communication pour collaborer efficacement.

Connaissances en UX/UI et comportements utilisateurs.

Est-ce un métier recherché ?

Oui, particulièrement dans l'industrie des jeux vidéo, des plateformes en ligne, et les fintechs.

Place dans le line-up de production

Production et Post-lancement

L'economic designer intervient aussi bien en pré-production qu'après sa sortie.

