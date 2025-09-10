Les métiers du jeu vidéo en 2025 : Level Designer "Le level designer crée et gère le rythme, la difficulté et les moments forts qu'il souhaite faire vivre au joueur"

Etudes : Bac+3 à Bac+5 en game design, informatique ou arts numériques.

Salaire : 28-35 k€ brut/an junior, jusqu'à 60 k€ senior.

Employabilité : Forte demande dans le secteur du jeu vidéo.

Code ROME : E1104 (Conception de contenus multimédia)

En quoi cela consiste ?

Le Level Designer conçoit les niveaux d'un jeu vidéo en créant des environnements interactifs et équilibrés, et en réglant le niveau de difficulté. Il travaille à rendre l'expérience de jeu fluide et captivante, en intégrant les mécaniques de jeu et les objectifs de gameplay. Il collabore étroitement avec le Game Designer et les programmeurs. En effet, il prend le relais du Game Designer pour chaque niveau de jeu afin de lui donner un intérêt singulier. Affiner la difficulté, surprendre, tout en restant au plus proche des intentions du créateur et des solutions du Game Designer, pour conserver l'intérêt du joueur : telle est sa mission. Il collabore étroitement avec les autres artistes, spécialistes des décors, de la lumière, de l'animation des personnages… Culture vidéoludique, goût du détail et esprit créatif doivent être au rendez-vous pour devenir Level Designer.

Quelles sont les responsabilités principales ?

Concevoir et créer les niveaux du jeu.

Collaborer avec les Game Designers et les artistes.

Prototyper et tester les niveaux pour assurer un bon gameplay.

Equilibrer les difficultés et les défis dans les niveaux.

Intégrer des éléments narratifs et des objectifs de jeu.

Utiliser des moteurs de jeu et des éditeurs de niveaux.

Optimiser les niveaux pour la performance et la jouabilité.

Analyser les retours des joueurs et ajuster les niveaux en conséquence.

Participer aux réunions de production et de conception.

Quel est le salaire brut annuel ?

Junior : 25 000 € à 35 000 €

Senior : jusqu'à 50 000 €

Quelles études envisager ?

Formations recommandées : Bac+3 à Bac+5 en game design, informatique, arts numériques, ou écoles spécialisées en jeux vidéo.

Est-ce pour moi ?

Qualités requises :

Créativité

Sens de l'innovation

Capacité à résoudre des problèmes

Compétences en spatialisation

Connaissance des moteurs de jeu

Passion pour les jeux vidéo

Est-ce un métier recherché ?

Oui, avec la croissance continue de l'industrie du jeu vidéo, les compétences en création de niveaux interactifs et engageants sont particulièrement demandées.

Place dans le line-up de production

Pré-production et Production

Le Level Designer intervient après les phases de conception initiale, en travaillant de concert avec les Game Designers et les artistes pour construire les niveaux du jeu. Il teste et ajuste les niveaux tout au long du développement pour garantir une expérience de jeu optimale. C'est souvent un passage avant de devenir Game Designer.

Interview de Guillaume Ferrat

Guillaume Ferrat travaille chez Arkane Studios depuis huit ans. Il y occupe le poste de Lead Level Designer. Il est également intervenant au sein de l'école Game Sup.

Quel est le rôle d'un level designer ?

L'objectif principal d'un Level Designer est de pouvoir exploiter et transposer toutes les mécaniques du jeu, tous les éléments de game design afin de créer des missions et des environnements de jeu. En se basant sur l'expérience que l'on souhaite faire vivre au joueur, le Level Designer pourra ainsi créer, gérer et varier le rythme, la difficulté et les moments forts qu'il ambitionne de lui faire découvrir, le tout au travers d'environnements et d'histoires qui sont propres et uniques aux missions, mais aussi cohérentes pour participer au maximum à l'immersion. Cette tâche est principalement menée en anticipant l'expérience et les comportements du joueur. Le Level Designer va pouvoir ensuite créer des prototypes de niveaux de jeu, y inclure des intentions de gameplay, si possible testables rapidement pour pouvoir les valider, mais aussi communiquer sur ses intentions avec les autres équipes qui assistent à cette création de niveaux. Il y a donc un aspect également technique chez un Level Designer. Bien évidemment, le Level Designer est un des rouages dans la création des niveaux de jeu. On peut aussi compter, par exemple, les artistes environnementaux ou encore la narration avec qui le Level Designer travaille énormément pour créer et renforcer l'histoire, le visuel, l'ambiance, qui participent ainsi grandement à cette création d'expérience unique pour le joueur. Cette affinité technique ainsi que cette expertise autour du gameplay et de l'expérience du joueur en font un métier central lors du développement d'un jeu vidéo.

Quelle est la complémentarité avec le travail des game designers ? Qui sont vos principaux interlocuteurs dans le pipeline de production ?

Dans un sens, on peut dire que le level design est une spécialisation du game design, bien que ces deux métiers soient vraiment distincts. Le game designer va penser et concevoir toutes les mécaniques du jeu : ses contrôles, les ennemis, l'économie, etc. Et le Level Designer va exploiter cet ensemble pour concevoir des missions et des niveaux de jeu. Un Level Designer peut être vu comme le bout de la chaîne lors de la conception d'un niveau : on va certes créer le squelette du niveau, concevoir la navigation, les objectifs et s'occuper de la partie scripting, mais par-dessus on y intégrera les différents assets réalisés par les autres équipes. J'ai mentionné plus tôt des équipes telles que les artistes environnementaux, la narration, les game designers bien évidemment... Tout un panel d'équipes avec lesquelles on collabore dès le début de la conception d'un niveau pour pouvoir y incorporer leurs intentions et s'assurer de la cohérence narrative, visuelle et évidemment du gameplay.

Faut-il se spécialiser dans un genre de jeu ? Les mondes ouverts changent-ils l'approche du métier ?

La spécialisation peut être surtout liée à une affinité personnelle sur le genre de jeu que l'on souhaite concevoir, mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment de genre de jeu dans lequel se spécialiser. Chaque genre à son level design qui lui est propre. Que ce soit un plateformer, un jeu d'aventure ou bien un jeu de puzzle ou même un Match-3 pour les jeux mobiles par exemple. Il est clair que les mondes ouverts offrent de nouvelles contraintes, mais aussi des perspectives au Level Designer et à la création des niveaux. Habituellement, dans les niveaux linéaires, on connaît le trajet potentiel du joueur. On connaît également sa progression dans la campagne du jeu, s'il a débloqué de nouveaux pouvoirs ou de nouvelles armes par exemple. Et tout cela nous permet de designer avec plus de précision la mission, les mécaniques de jeu, les obstacles et la difficulté. Dans un monde ouvert, on fait table rase : le joueur peut très bien aller au château d'Hyrule et affronter le boss final du jeu après avoir terminé le prologue dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild. On a beaucoup moins de contrôle et d'anticipation sur ce que le joueur a fait et débloqué avant d'arriver sur notre mission/niveau. Et bien évidemment, ça rentre dans les contraintes de développement. Dans ce cas, le Level Designer va devoir concevoir une expérience intéressante, fun, mais également avec le bon degré de difficulté, pour tous les types de joueurs, avec tous les niveaux de progression.

Une grande maîtrise technique d'un large panel de logiciels est-elle nécessaire ?

L'aspect technique est bien évidemment important pour un Level Designer. De grandes connaissances dans les moteurs de jeu tels que Unreal Engine ou Unity sont nécessaires pour faire des prototypes par exemple. On peut également mentionner, pour la phase de conception, des logiciels comme Photoshop, Google Sketchup, Microsoft Visio, et bien d'autres, qui aident à la réalisation de diagramme et de schémas lors des toutes premières étapes de création d'un niveau de jeu.

L'intelligence artificielle prend-elle de l'importance dans votre travail ? Pourrait-elle menacer ce métier à terme ?

Je ne considère pas personnellement l'IA comme une menace. Pour le côté artistique effectivement, on peut se poser la question de manière un peu plus évidente, mais je considère l'IA comme un de nos outils potentiels pour nous aider au développement d'un jeu. Alors je ne parle évidemment pas de demander à ChatGPT par exemple de me concevoir un concept de jeu, ou une idée de mission, mais plutôt des outils que nous allons utiliser via les moteurs de jeu pour nous faciliter la vie sur des tâches que l'on peut considérer comme pénibles.

Les métiers du numérique - Guide 2025 - Ecoles et formations

Cette fiche est extraite du hors série "Guide 2025 - Les métiers du numérique - 115 écoles et formations" édité par Jeux Vidéo Magazine disponible chez votre marchand de journaux au prix de 8,50 €. Cliquez sur la couverture pour découvrir des extraits des autres métiers.

Les offres de stage et d'emploi de Game designer, Level designer, concepteur...