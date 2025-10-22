Conférence - Défis juridiques et dynamiques de marché dans le secteur des jeux vidéo Par Sophie Valais, responsable adjointe du département informations juridiques à l'Observatoire européen de l'audiovisuel

Le 9 avril 2025, le CNC accueillait Sophie Valais, responsable adjointe du département informations juridiques à l'Observatoire européen de l'audiovisuel, pour une restitution approfondie du rapport "Défis juridiques et dynamiques de marché dans le secteur des jeux vidéo", publié fin 2024.

Au croisement de la culture, de l'innovation et du droit, cette conférence explore les grandes mutations du jeu vidéo en Europe, à travers deux volets principaux : l'analyse des dynamiques de marché et l'état des politiques publiques de soutien à l'échelle européenne.

Les principaux sujets abordés :

L'évolution du marché européen, ses acteurs historiques et émergents

Les enjeux de souveraineté économique, de formation et d'accès au financement

Les disparités de soutien public selon les pays (subventions, prêts, crédits d'impôt…)

Le positionnement des jeux vidéo entre produit culturel et moteur économique

Les limites réglementaires (plafonds, critères culturels, règle des minimis…)

Le rôle croissant de l'Union européenne (Europe Créative, Horizon Europe, FEI)

Les questions juridiques spécifiques au jeu vidéo : propriété intellectuelle, protection des mineurs, données personnelles…

Les défis sociétaux : accessibilité, dépendance, contenus problématiques

Une présentation claire et documentée, qui met en lumière la nécessité de politiques publiques ambitieuses, adaptées aux spécificités du jeu vidéo, et basées sur des données fiables et partagées.

Le rapport complet est disponible en français ici.