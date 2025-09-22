Table ronde : Musique et jeux vidéo, à la croisée de deux univers

Comment intégrer de la musique dans un jeu vidéo ? Qui faut-il contacter ? Quels sont les droits à respecter ? Quelles opportunités pour les compositeurs et les studios ? Cette table ronde explore en profondeur les passerelles entre l'industrie musicale et celle du jeu vidéo, deux mondes en pleine convergence.

Autour de la table : Ubisoft, Sony Music Publishing et la SACEM partagent leur expérience, leurs bonnes pratiques, et leurs pistes de collaboration.

Parmi les sujets abordés :

L'historique parfois conflictuel des relations entre la SACEM et l'industrie vidéoludique

L'émergence des contrats tripartites et leur impact pour les studios et les créateurs

L'évolution des usages : de la synchronisation classique à l'intégration native dans le gameplay

Le rôle des éditeurs de musique dans la valorisation des catalogues via le jeu vidéo

Les enjeux juridiques, contractuels et économiques pour les licences musicales

Des exemples concrets de collaborations réussies, comme celle entre Ubisoft et Carpenter Brut

Une table ronde riche en retours d'expérience, qui montre qu'il est aujourd'hui possible de concilier innovation, création artistique et respect du droit d'auteur.

Intervenants

Thomas ZEGGANE - Director of Online Licensing - SACEM

Simon LHERMITE - Head of Legal & Business Affairs Online - Video Game Licensing Manager - SACEM

Wladimir PANDOLFO - Music Business Director - Ubisoft International

Patricia KOUTO - Legal Associate Director - Ubisoft

Dimitri SINITZKI-RICHARD - Licensing & Creative Marketing Manager - Sony Music Publishing

Animation : Salomé LAGRESLE