Evolutions du métier de graphiste jeu vidéo et des outils employés
Vidéo de la table ronde enregistrée à l'occasion du 6e colloque du Conservatoire national du jeu vidéo au Forum des images
Dans cette table ronde, des professionnels du graphisme partagent leurs parcours, leurs méthodes de travail et leur regard sur un métier en constante évolution, à la croisée de la création artistique et des technologies de production.
Intervenants
- Suzanne Rault - Directrice artistique
- Didier Chanfray - Game designer, creative director
- Christian Porri - Designer, enseignant, coordinateur
La table ronde est modérée par Anaïs Cravic - Directrice artistique & artiste 2D senior
La discussion aborde de nombreux aspects du métier de graphiste dans l'industrie du jeu vidéo :
- Comment les outils ont évolué : de Deluxe Paint aux moteurs temps réel, en passant par les outils propriétaires, les pipelines de production ont profondément changé.
- La spécialisation croissante : concept artist, UI artist, environment artist, tech artist… les rôles se diversifient, tout comme les compétences requises.
- L'équilibre entre créativité et contraintes techniques : comment concilier vision artistique, gameplay, optimisation, et délais serrés ?
- L'importance du travail d'équipe : dans un environnement toujours plus interdisciplinaire, la collaboration est devenue centrale.
- Les attentes des studios : quels profils recherchent-ils ? Quelles sont les tendances en matière de recrutement et de formation ?
- Vers une hybridation des pratiques : le graphiste d'aujourd'hui doit savoir manipuler des outils variés (3D, animation, FX, scripting…) tout en conservant une forte sensibilité artistique.