Evolutions du métier de graphiste jeu vidéo et des outils employés Vidéo de la table ronde enregistrée à l'occasion du 6e colloque du Conservatoire national du jeu vidéo au Forum des images

Dans cette table ronde, des professionnels du graphisme partagent leurs parcours, leurs méthodes de travail et leur regard sur un métier en constante évolution, à la croisée de la création artistique et des technologies de production.

Intervenants

Suzanne Rault - Directrice artistique

Didier Chanfray - Game designer, creative director

Christian Porri - Designer, enseignant, coordinateur

La table ronde est modérée par Anaïs Cravic - Directrice artistique & artiste 2D senior

La discussion aborde de nombreux aspects du métier de graphiste dans l'industrie du jeu vidéo :