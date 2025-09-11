Menu
Table ronde : Faut-il de beaux graphismes pour faire un bon jeu vidéo ?

Dans cette table ronde animée par Enzo d'Armenio - Enseignant chercheur - trois professionnels du jeu vidéo débattent d'une question aussi simple qu'essentielle : la qualité visuelle d'un jeu est-elle une condition de son succès ?

  • Amanda Goengrish - Associate Art Director & Senior Concept Artist
  • Yann François - Senior Brand & Creative Manager
  • Thierry Perreau - Head of Publishing - Game Designer - Enseignant

Au fil des échanges, plusieurs sujets sont abordés :

  • L'évolution des attentes visuelles du public, et leur impact sur la production
  • La place de la direction artistique face à la puissance graphique brute
  • Les contraintes techniques et budgétaires dans la réalisation visuelle d'un jeu
  • L'exemple de jeux au style minimaliste ou rétro qui rencontrent un fort succès critique ou commercial
  • L'importance de la cohérence entre gameplay, narration et esthétique

Chacun des intervenants partage son expérience de production, ses choix artistiques, mais aussi ses doutes, ses inspirations et ses réponses personnelles à la question posée. Une discussion passionnante qui interroge autant le rôle de l'image que celui de l'émotion et de l'expérience du joueur.

Publié le 11 septembre 2025 par Emmanuel Forsans
