Table ronde : Faut-il de beaux graphismes pour faire un bon jeu vidéo ?

Dans cette table ronde animée par Enzo d'Armenio - Enseignant chercheur - trois professionnels du jeu vidéo débattent d'une question aussi simple qu'essentielle : la qualité visuelle d'un jeu est-elle une condition de son succès ?

Amanda Goengrish - Associate Art Director & Senior Concept Artist

- Associate Art Director & Senior Concept Artist Yann François - Senior Brand & Creative Manager

- Senior Brand & Creative Manager Thierry Perreau - Head of Publishing - Game Designer - Enseignant

Au fil des échanges, plusieurs sujets sont abordés :

L'évolution des attentes visuelles du public, et leur impact sur la production

La place de la direction artistique face à la puissance graphique brute

Les contraintes techniques et budgétaires dans la réalisation visuelle d'un jeu

L'exemple de jeux au style minimaliste ou rétro qui rencontrent un fort succès critique ou commercial

L'importance de la cohérence entre gameplay, narration et esthétique

Chacun des intervenants partage son expérience de production, ses choix artistiques, mais aussi ses doutes, ses inspirations et ses réponses personnelles à la question posée. Une discussion passionnante qui interroge autant le rôle de l'image que celui de l'émotion et de l'expérience du joueur.