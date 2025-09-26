"Dessine-moi un jeu vidéo" Saison #2 : Quand les pixels sortent des écrans Le Conservatoire national du jeu vidéo organise son septième colloque national "Dessine-moi un jeu vidéo !", le samedi 8 novembre 2025 au Forum des Images à Paris

Après six éditions réussies depuis 2017 et un engouement toujours plus fort de la part du public de professionnels et de passionnés de jeu vidéo pour la sauvegarde des archives vidéo-ludiques, le Conservatoire National du Jeu Vidéo organise son 7ème colloque national, le 8 novembre 2025, une nouvelle fois au Forum des Images à Paris.

"Dessine-moi un jeu vidéo"

Saison #2 : Quand les pixels sortent des écrans

Après avoir exploré en 2024 l'évolution des graphismes des jeux vidéo sous leur angle technique, la 7ème édition propose une "Saison 2" intitulée "Quand les pixels sortent de l'écran". Cette nouvelle rencontre s'intéressera cette fois aux graphismes en périphérie du jeu, à travers le packaging, la publicité, l'édition d'art-books, l'appropriation de ces univers par le marketing, les adaptations et passerelles avec d'autres médias comme le cinéma et la bande dessinée et les liens avec les autres arts.

Après les nombreux thèmes choisis pour les précédents colloques, traiter la question du graphisme dans le jeu vidéo et de son évolution s'imposait !"

déclare Bertrand Brocard, Président du CNJV, qui ajoute

"Mais le sujet est vaste ! C'est pourquoi nous avons choisi de scinder ce thème en deux saisons. L'année dernière, nous nous sommes focalisés sur les aspects techniques et esthétiques des jeux eux-mêmes depuis les premières bornes d'arcade. Cette année, nous allons élargir notre champ d'observation et voir comment cette culture a diffusé tout autour d'elle. Cette journée s'annonce riche et intense en contenu et en échanges."

Au programme : 3 tables rondes, des mini-conférences, 20 intervenants…

Ce sont plus de 300 professionnels, étudiants et passionnés qui sont attendus pour échanger lors de cette journée principalement rythmée par 3 tables rondes et plusieurs mini-conférences, au cours desquelles interviendront une vingtaine d'experts en la matière. Des auteurs, chercheurs, journalistes, concepteurs de jeu, archivistes et bien évidemment des illustrateurs et éditeurs se succèderont pour apporter leur vision, leur retour d'expérience et échanger avec les participants.

Une librairie, des auteurs et dédicaces

En lien avec la Librairie du jeu vidéo, un espace de rencontres et de dédicaces avec des auteurs spécialisés dans le jeu vidéo, initiative inaugurée en 2024 et plébiscitée par le public, sera proposé.

Exposition

Quelques pépites extraites des archives du Conservatoire seront présentées dans des vitrines.

Une programmation riche

Parmi les thématiques déjà programmées, on s'attardera notamment sur :

Les pixels, envahisseurs de notre quotidien et notre culture

Lien entre jeu vidéo et art : une relation nourrie

Evolution du packaging et de la publicité

L'usage des univers vidéoludiques par le marketing : transformation et limites

Caricatures, dessins de presse : croquer et illustrer le jeu vidéo par le crayon

Jeux vidéo et Cinéma : un lien graphique amoureux ?

Inscriptions

Les inscriptions sont, dès à présent, ouvertes en ligne.

Le billet d'entrée (10 €) donne accès au colloque ainsi qu'à l'apéritif de clôture.

Les étudiants bénéficient d'un accès gratuit aux conférences.

Informations pratiques

Titre : 7ème Colloque national du CNJV "Dessine-moi un jeu vidéo" - Saison 2

Thème : Quand les pixels sortent de l'écran

Date : Samedi 8 novembre 2025 de 9h à 20h

Lieu : Forum des images, Paris (Grand auditorium "Salle 500")