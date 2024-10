Financement participatif du livre "Jeux vidéo en vrac" de Guillaume Montagnon

Le Conservatoire national du jeu vidéo (CNJV), actif dans la préservation des archives du jeu vidéo en France, a lancé un projet de financement participatif pour publier le livre "Jeux vidéo en vrac" de Guillaume Montagnon. Cet ouvrage, inédit en librairie et donc destiné à devenir un objet de collection, compile 15 ans de recherches sur l'univers du jeu vidéo, des interviews, anecdotes et découvertes des archives du CNJV. Le projet vise principalement les passionnés de jeux vidéo et les collectionneurs, et offre des contreparties incluant des jeux rares des années 80.

Le financement permettra de produire le livre, rémunérer l'équipe de production (maquettiste, correcteur, imprimeur), et contribuer au projet d'écriture de l'auteur. Une partie des fonds ira également au CNJV pour soutenir ses activités de valorisation des archives du jeu vidéo. Le premier objectif de 5 000 euros permettra de produire l'ouvrage en format A5, avec des paliers supplémentaires pour améliorer la qualité et ajouter du contenu.

A vous de jouer !