Dessiner un jeu vidéo - 40 ans de (r)évolutions, par Laurent Cluzel Conférence enregistrée le 9 novembre 2024 au Forum des images, à Paris, dans le cadre 6e colloque du Centre National du Jeu Vidéo (CNJV)

Laurent Cluzel, un pionnier du graphisme dans le domaine du jeu vidéo, partage son parcours exceptionnel et l'évolution technique de l'industrie vidéoludique. Avec une passion communicative, il retrace l'histoire des jeux vidéo en mettant en lumière les premiers balbutiements de cette industrie en France et dans le monde.

À travers des anecdotes personnelles, Laurent Cluzel nous immerge dans ses premières découvertes du graphisme informatique, à une époque où la création était encore artisanale. Il évoque les contraintes des machines des années 80, la manipulation de palettes de couleurs limitées et l'improvisation avec des outils rudimentaires pour produire des visuels interactifs. Son récit personnel dévoile les défis et les astuces d'un jeune créateur autodidacte, passionné par le dessin et la programmation. Enfin, il aborde la transition révolutionnaire vers la 3D, un tournant majeur pour l'industrie.

Cette conférence est un témoignage sur l'histoire et l'évolution des graphismes dans le jeu vidéo. Laurent Cluzel transmet non seulement des faits historiques, mais aussi son amour pour cet art, ses défis et ses réussites, offrant ainsi une plongée inspirante dans un monde où créativité et technologie s'entrelacent.