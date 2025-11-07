Les Conversessions : conférences gratuites en novembre à destination des professionnels du jeu vidéo

Basées sur des sessions de conférences issues des plus grands événements (GDC, Devcom, Develop…), ces conversessions de novembre visent à permettre un échange et un partage de qualité avec des intervenants prestigieux via des outils interactifs en ligne. Elles sont ouvertes à tou·tes les professionnel·les français·es inscrit·es sur le Discord Evolution, chaque jeudi à 17h30. Le programme pour novembre est ci-dessous.

Programme Conversessions

Accès gratuit pour les membres du Discord Evolution Jeu Vidéo

Creativity is Contagious - Using creative processes to sell audio concepts

(le 13 novembre à 17h30 - en anglais)

Nick Wiswell, Audio Director de la franchise Forza depuis 15 ans, parlera du processus créatif de Turn 10 Studios. Il expliquera comment les équipes Design, Art et Audio collaborent pour définir l'expérience d'un jeu. Il présentera les principes clés et il montrera des exemples de la documentation qu'il utilise en interne.

Rejoignez le Discord

Designing in the Co-Development World

(le 20 novembre à 17h30 - en anglais)

Hal Sandbach, Head of Design du studio de co-développement d3t, expliquera comment son processus de conception a évolué en collaborant avec des studios externes. Il décrira ses stratégies pour s'adapter efficacement et éviter les malentendus, malgré l'incertitude des phases de préproduction et de prototypage.

Rejoignez le Discord

Godot : A Professional Perspective

(le 27 novembre à 17h30 - en anglais)

Au cours de ses 17 ans d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo, Claire Blackshaw a travaillé sur de nombreux moteurs et plateformes. Elle analysera les avantages et les inconvénients du moteur Godot. Elle dressera un panorama clair de sa structure, de son écosystème et de ses applications pratiques. Son intervention aidera la prise de décision quant à l'adoption de Godot dans le développement de projets.

Rejoignez le Discord