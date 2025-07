Le Game UX Summit revient en Europe du 8 au 10 septembre 2025

La prochaine édition du Game UX Summit se tiendra à Anvers, en Belgique, les 8 et 9 septembre 2025 pour une série de conférences et le 10 septembre pour des masterclasses. Cet événement professionnel anglophone, dédié à l'approche expérience utilisateurs (UX) dans l'industrie du jeu vidéo au sens large, réunira des intervenants renommés pour aborder divers sujets : facteurs humains, stratégie UX, UX design, recherche utilisateur, game design, production, accessibilité, et bien d'autres.

Parmi les 1ers intervenants déjà annoncés, on retrouve :

Daekeon Kim & Mihyun Ko (Product Designers - Ubisoft) - Surviving the Game Production Wild : Essential Tips for Internal Tool Design

Samuel Austin (UX Designer - NetEase Games) - Cross-Cultural Game UX Design : Lessons Adapting Between China and the West

Kamila Isaeva (Senior UX researcher - Wargaming) - EEG or Not EEG ? Reflections on Using Biosensing in Game UX Research

Jean-Luc Potte (Researcher) - I have no buy-in and I must UX : Lessons learned from being the new team, at 4 different studios

L'ensemble du programme sera disponible d'ici au 30 juillet 2025.

Co-organisé par Gamaste, organisme de formation leader de l'industrie du jeu française, et AP University of Applied Sciences and Arts d'Anvers, le Game UX Summit 2025 proposera deux jours de conférences, de keynotes et de networking autour de l'approche UX dans le jeu vidéo, suivis d'une journée de masterclasses pour approfondir des sujets spécifiques avec des experts internationaux. L'événement se déroulera sur le campus Viaduct d'AP University, au coeur d'Anvers.

Les participants pourront bénéficier de retours d'expérience, de stratégies concrètes et d'opportunités uniques de networking avec des professionnels du secteur.

Les inscriptions sont désormais ouvertes, avec un tarif early bird valable jusqu'au 9 juillet 2025, et un nombre de places réservées pour les étudiants. Les billets professionnels incluent l'accès aux deux jours de conférences, aux pauses déjeuners et à la soirée networking du 8 septembre. Pour les masterclasses, un ticket additionnel est nécessaire.

Pour plus d'informations et pour réserver votre place, rendez-vous ici.

À propos du Game UX Summit

Le Game UX Summit est le premier événement professionnel consacré à l'expérience utilisateurs dans le jeu vidéo, réunissant chaque année depuis 2016 en présentiel ou à distance des experts, chercheurs et professionnels du secteur pour échanger sur les meilleures pratiques et innovations UX. Le Summit est présidé par Celia Hodent, experte de l'UX appliquée aux jeux vidéo, ancienne Directrice UX chez Epic Games (Fortnite), et autrice de l'ouvrage de référence The Gamer's Brain (Dans le cerveau du gamer).

Plus d'informations