Game Master Classes : Riot, Remedy et Valve rien que pour vous !

Le programme des Game Master Classes s'est étoffé ces dernières semaines. Des intervenants de chez Riot Games, Remedy Entertainment, Valve ou encore Compulsion Games seront de la partie. On vous raconte tout juste en dessous !

Design

Ludonarrative Resonance

Vous avez toujours rêvé d'un monde où narration et gameplay fusionnent en parfaite harmonie créant des aventures inoubliables ? Simon Wasselin (15 ans d'XP Quantic Dream, Remedy) vous accompagnera dans la transformation de votre approche du game design afin de donner vie à des expériences de jeu qui résonnent profondément avec les joueurs.

Apprenez à intégrer harmonieusement éléments narratifs et mécaniques de jeu et découvrez les secrets d'un grand succès comme Alan Wake 2.

UX

Celia Hodent, ex-Directrice UX d'Epic et Docteur en psychologie cognitive, intervient au cours de deux master classes. La 1ère : UX et sciences cognitives, la 2nde : Stratégie UX.

Level design in a cabal

Découvrez comment les 'cabals' de Valve - ces équipes compactes, agiles et innovantes - créent des expériences de jeu uniques. Perfectionnez chaque étape du processus de Level Design, du brainstorming au playtesting, en passant par la conception et le block-in avec Phil Co, 30 ans d'XP en Level Design chez Valve (Deadlock, Half-Life Alix, Portal 2…).

Arts

Performance Analysis & Game Optimization

Vous êtes Artiste ou Tech Artiste et vous souhaitez créer des jeux aussi fluides que ceux des grands studios AAA ? Ne cherchez plus ! Ben Cloward, Staff Tech Artist chez Unity avec 25 ans d'expérience sur des titres comme Star Wars : The Old Republic et Anthem, partage ses techniques d'optimisation pour les artistes.

Au programme : Principes fondamentaux de l'optimisation, Analyse de la performance avec des outils puissants, Optimisation concrète d'un niveau de jeu, Focus sur l'optimisation des shaders.

Lighting & Rendu dans Unreal Engine 5

Approfondissez l'éclairage dans Unreal Engine 5 grâce à l'exploration complète des techniques de pointe pour créer des environnements visuellement époustouflants (HDR Lighting, PBR, Lumen…). Avec Pierre Chouzy, Lighting & Enviro Artiste expérimenté (EA, Strabreeze, Cyanide) vous maîtriserez l'art du lighting et du rendu dans Unreal et créerez dans ambiances réalistes et immersives.

Nanite & Optimisation Pipeline Production Enviro dans Unreal Engine 5

Optimisez votre workflow et améliorez votre productivité et la qualité des assets grâce à Unreal Engine 5. Pierre Chouzy Lighting & Enviro Artiste expérimenté, couvrira tous les aspects de la création d'environnements 3D, en mettant l'accent sur l'optimisation et l'utilisation de technologies de pointe comme Nanite et les matériaux procéduraux.

Animation Vision

Mike Jungbluth, Directeur de l'animation chez Compulsion Games, enseigne le processus de définition d'une vision forte (et cohérente avec l'ensemble du projet) pour créer des personnages interactifs mémorables avec lesquels les joueurs auront envie de s'engager.

Technology

Game Performance Optimization

Fini le temps où l'on développait un jeu, l'envoyait sur le marché, puis passait au suivant. Aujourd'hui, les joueurs attendent bien plus : des améliorations, des correctifs, des mises à jour et de nouveaux contenus.

Tony Albrecht, Principle Software Engineer chez Riot Games (League of Legends, Valorant), abordera non seulement les techniques pour optimiser et maintenir les performances pendant le développement d'un jeu, mais aussi les stratégies pour assurer une performance optimale après sa sortie - afin que votre jeu reste fluide et performant.

Production

Agile Game Development - Certified Product Owner - Niveau 1 (2 jours)

Clinton Keith, Formateur Scrum certifié et Coach Agile, amène les Product Managers et les Producers à la certification Product Owner. Cette formation s'orientera particulièrement sur le shipping de jeux dans le respect du budget et du calendrier.

Agile Game Development - Game Project Management - Niveau 2 (2 jours)

Clinton Keith partage son expertise sur l'Advanced Agile Project Management. Cette formation vous enseignera comment gérer efficacement le périmètre, le coût, le risque et le planning dans les phases de pré-production, production et live support, afin d'atteindre vos objectifs critiques avec un niveau de détail approfondi.

