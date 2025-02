Lead / Manager - Comment révéler le potentiel de votre équipe Par Fred Bibet - ex EVP Directeur de production Ludia / Jamcity

Fred Bibet sera présent début mars en France pour partager son expertise et assurera une formation à destination des leads et managers. Vétéran de l'industrie du jeu vidéo, il a vécu, depuis 25 ans au Québec, les grandes évolutions de la gestion d'équipe : passage de petites structures polyvalentes à des équipes internationales spécialisées, gestion devenue plus stratégique, nécessitant une vision globale, essor du télétravail depuis le Covid qui a bouleversé les pratiques, exigeant de nouveaux efforts pour maintenir la cohésion et la créativité à distance. La flexibilité et l'adaptation constante sont désormais essentielles dans un marché en constante évolution.

Gamaste : Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo, quels sont selon vous les changements les plus significatifs dans la gestion d'équipe depuis vos débuts ?

Fred Bibet : L'évolution majeure est la complexification des projets et des équipes. Nous sommes passés de petites structures polyvalentes à des équipes internationales hautement spécialisées. La gestion est devenue plus stratégique, nécessitant une vision globale et une capacité à coordonner des talents divers. L'agilité et l'adaptation constante sont désormais essentielles face à un marché en perpétuelle évolution.

Mais le bouleversement le plus récent et le plus radical reste l'essor du télétravail depuis le Covid. La collaboration à distance est devenue la norme, avec de nouveaux défis : comment maintenir la cohésion d'équipe quand les interactions spontanées disparaissent ? Comment préserver la créativité et l'engagement quand tout passe par des écrans ? Les leads doivent aujourd'hui redoubler d'efforts pour instaurer une culture de confiance, adapter leur communication et s'assurer que chaque membre se sente impliqué malgré la distance. La flexibilité est devenue un élément clé du leadership moderne, et ceux qui sauront en tirer parti auront un avantage décisif dans l'industrie.

Gamaste : Quels sont les défis spécifiques auxquels les managers de l'industrie du jeu vidéo sont confrontés aujourd'hui ?

Fred Bibet : Les managers doivent aujourd'hui jongler entre créativité et contraintes de production strictes. Ils font face à la pression du marché, aux attentes élevées des joueurs et à l'évolution rapide des technologies. La gestion du stress et du bien-être des équipes est cruciale, surtout après les débats sur le crunch. Concilier les aspirations des jeunes talents avec les exigences du secteur est un défi constant. L'équilibre entre innovation et rentabilité reste un exercice délicat.

Gamaste : Comment votre expérience internationale, notamment au Canada, a-t-elle influencé votre approche du leadership dans le développement de jeux ?

Fred Bibet : Mon expérience internationale a élargi ma vision du leadership. Au Canada, j'ai découvert l'importance de la diversité culturelle comme moteur d'innovation. J'ai adopté des approches managériales plus horizontales, favorisant l'autonomie et la responsabilisation. Cette expérience m'a appris à adapter mon style de leadership aux différentes cultures et à tirer le meilleur de chaque individu, quelle que soit son origine. La flexibilité et l'ouverture d'esprit sont devenues mes atouts majeurs.

Gamaste : Quelles compétences essentielles un bon lead dans l'industrie du jeu vidéo devrait-il développer pour 2025 et au-delà ?

Fred Bibet : Pour bien révéler le potentiel de son équipe, "un bon Lead, ça s'mouille pis ça décide !" , comme disent les québécois, être capable de prendre des décisions, même (et surtout) lorsqu'elles sont difficiles. L'incertitude et les contraintes font partie du quotidien du développement de jeux, et repousser une décision peut souvent aggraver un problème plutôt que le résoudre. C'est là que la créativité entre en jeu : un lead ne se contente pas d'appliquer des solutions standards, il cherche des alternatives, contourne les obstacles et transforme les défis en opportunités.

Mais prendre des décisions ne suffit pas : encore faut-il bien les communiquer. Dans un environnement où les équipes sont de plus en plus distribuées et multiculturelles, un lead doit savoir expliquer clairement ses choix, donner du contexte et aligner tout le monde autour d'une vision commune. Car une équipe qui comprend le "pourquoi" d'une décision est une équipe qui peut avancer dans la bonne direction et soutenir activement son lead, même dans les périodes complexes.

Gamaste : Pouvez-vous partager un exemple concret de la façon dont vous avez réussi à révéler le potentiel d'une équipe dans un de vos projets passés ?

Fred Bibet : Un des projets dont je suis le plus fier chez Ludia est Impact, une initiative visant à transformer l'organisation de la production pour permettre à chaque membre de contribuer pour avoir une réel Impact. En rassemblant les besoins de toutes les équipes, nous avons renforcé la coopération entre studios, partenaires et départements, tout en partageant les meilleures pratiques. Nous avons aussi clarifié les responsabilités pour donner plus d'autonomie aux équipes et améliorer leur capacité à prendre des décisions. Résultat : une organisation plus fluide, une meilleure synergie et des équipes plus engagées, capables d'avoir un véritable impact sur leurs projets.

