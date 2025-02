6e Cérémonie des Pégases : Découvrez la liste des jeux nommés Rendez-vous le Jeudi 6 mars 2025 à la Cigale pour découvrir les lauréats de cette 6e Cérémonie des Pégases

L'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo est heureuse d'annoncer la liste des jeux composant les 16 catégories de la Cérémonie des Pégases. Cette année la cérémonie se tiendra le jeudi 6 mars 2025 à 20h00 à la Cigale et sera présentée par Salomé Lagresle. Elle sera diffusée en direct sur la chaîne Twitch de Samuel Etienne, la chaîne YouTube de Julien Chièze et de l'Académie ainsi que la page Steam de l'événement. Pour la première fois, la cérémonie sera retranscrite pour les sourds et malentendants.

À l'image des années précédentes, plus de 3000 professionnel-le-s et membres de l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo ont désigné les nommés lors d'un vote à deux tours dont le premier vient tout juste de se terminer. Le deuxième tour vient d'ouvrir et a pour but de déterminer les lauréats.

Ensuite il faudra s'armer de patience avant de découvrir en direct les noms des lauréats de cette 6e édition, le 6 mars prochain. En attendant, découvrez l'ensemble des jeux nommés pour les catégories "Meilleur Jeu Vidéo", "Meilleur Jeu Vidéo Indépendant" et "Meilleur Jeu Vidéo Mobile" ci-dessous et le détail des 16 catégories sur le site officiel des Pégases.

Meilleur Jeu vidéo

Meilleur Jeu Vidéo Indépendant

The Operator - Bureau 81

Caravan SandWitch - Studio Plane Toast

Les Fourmis - Tower Five

Meilleur Jeu Vidéo Mobile

Cette annonce marque également l'ouverture de la billetterie en ligne pour celles et ceux qui souhaitent assister à la cérémonie.

La cérémonie retransmise en direct sera ponctuée d'annonces et d'images exclusives mais également de performances artistiques et humoristiques en l'honneur de celles et ceux qui font le jeu vidéo en France et dans le monde.