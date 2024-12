L'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo annonce la 6e Cérémonie des Pégases Venez célébrer le temps d'une soirée le jeu vidéo en présence de nombreux acteurs et personnalités du secteur

L'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo est heureuse d'annoncer que la 6e Cérémonie des Pégases se tiendra le jeudi 6 mars 2025 à 20h00 à la Cigale. La cérémonie récompensera les meilleures productions de jeux vidéo françaises et internationales de l'année 2024.

Après une édition 2024 devant une salle comble célébrant les jeux Chants of Sennaar, Soldats inconnus : Frères d'armes ou encore Baldur's Gate 3 qui seront les grands gagnants de 2025 ?

Cette année, 18 Pégases seront remis dans différentes catégories dont : Meilleur Jeu Vidéo, le Meilleur Jeu Vidéo Indépendant, le Meilleur Univers Sonore, l'Excellence Visuelle et l'Excellence Narrative.

La liste des jeux vidéo soumis sera dévoilée à l'ouverture des votes début janvier 2025. Les éditeurs et studios de développement peuvent soumettre leurs jeux sur cette plateforme en ligne.

Comme les années précédentes, plus de 2 500 professionnel·le·s et membres de l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo désigneront les lauréats lors d'un vote à deux tours en janvier et février.

La cérémonie retransmise en direct sera ponctuée d'annonces et d'images exclusives mais également de performances artistiques et humoristiques en l'honneur de celles et ceux qui font le jeu vidéo en France et dans le monde. Salomé Lagresle enfilera à nouveau le costume de maîtresse de cérémonie pour faire vivre cette célébration du Jeu Vidéo français.