Vanessa Kaplan est nommée Déléguée Générale du Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV)

Le Conseil d'Administration est heureux de vous annoncer la nomination de Vanessa Kaplan au poste de Déléguée Générale du Syndicat National du Jeu Vidéo. Vanessa succède à Julien Villedieu, après avoir assuré l'intérim du poste depuis janvier 2024.

Depuis son arrivée dans l'équipe du SNJV en 2019, Vanessa a joué un rôle crucial dans l'organisation des 5 cérémonies et Pégases et la création de l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo. Elle a également élargi ses responsabilités depuis 2020, prenant en charge les partenariats, les publications, les relations avec les adhérents et le réseau des formations.

Ancienne entrepreneure et fondatrice d'un studio, Vanessa apporte une vision stratégique et une profonde compréhension de notre industrie et de ses enjeux.

Ses compétences variées et complémentaires, sa connaissance approfondie de notre écosystème et son esprit d'équipe sont autant d'atouts pour la défense des intérêts de nos adhérents et la promotion de notre industrie.

La nomination de Vanessa Kaplan marque une nouvelle étape pour notre structure, dans la continuité de notre travail de soutien des entreprises et de fédération du jeu vidéo en France et à l'étranger.

Le Conseil d'administration SNJV