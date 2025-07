Lévan Sardjevéladzé élu président du Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV)

Les administrateurs et administratrices du SNJV, réunis ce 9 juillet 2025, ont élu Lévan Sardjevéladzé, PDG et fondateur des sociétés Celsius Online et Périclès, président du SNJV pour la mandature 2025-2027.

A cette occasion, Lévan Sardjevéladzé a tenu à saluer l'action du Conseil d'Administration précédent et a rappelé le contexte dans lequel s'inscrit cette élection.

C'est avec un immense enthousiasme et une profonde reconnaissance que j'aborde ce mandat à la présidence du SNJV. Les défis économiques et politiques des deux prochaines années seront considérables. Avec le Conseil d'administration, je veux refonder le SNJV autour de nos valeurs entrepreneuriales, et rassembler largement notre filière - en veillant tout particulièrement à ce que la diversité des studios de création en France soit pleinement représentée."