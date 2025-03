Découvrez les lauréats des Pégases 2025 Après une cérémonie riche en émotion, Prince of Persia : The Lost Crown du studio Ubisoft Montpellier est le grand gagnant de cette 6e édition avec 4 Pégases dont Meilleur Jeu Vidéo de l'année

Hier soir, à La Cigale a eu lieu la 6e Cérémonie des Pégases, présentée par Salomé Lagresle. Les Pégases ont rassemblé les joueurs / joueuses et amateurs / amatrices de jeu vidéo français qui ont pu s'émerveiller devant les performances et annonces des acteurs majeurs du secteur du Jeu Vidéo en France.

18 Pégases ont été remis aux studios et personnalités ayant contribué au rayonnement de l'industrie française du Jeu Vidéo en 2024.

Que faut-il retenir de la 6e Cérémonie des Pégases 2025 ?

4 Pégases pour Prince of Persia : The Lost Crown d'Ubisoft Montpellier

Le héros de la Perse doit sauver le Prince ! Acclamé par la critique et le public depuis sa sortie en janvier 2024 sur toutes les plateformes, ce jeu en 2.5D plonge les joueurs dans une aventure palpitante.

Ils y incarnent Sargon, un guerrier intrépide lancé à la recherche du Prince Ghassan, dans un monde impitoyable où le temps lui-même se dérègle. Entre combats intenses et défis temporels, chaque instant compte pour accomplir cette mission épique.

Prince of Persia : The Lost Crown a remporté les 4 Pégases suivants :

Meilleur Univers Sonore

Meilleur Game Design

Meilleur Accessibilité

Meilleur Jeu Vidéo

Les régions françaises à l'honneur lors des Pégases 2025

La cérémonie des Pégases 2025 a une fois de plus mis en lumière la richesse et la diversité de l'industrie créative française. Plus de 30 studios, issus des quatre coins du pays, ont représenté le dynamisme et le talent des créateurs hexagonaux.

Des productions parisiennes comme Banishers : Ghosts of New Eden (Don't Nod) ou Dark Hours (Piece of Cake Studio), aux succès bordelais tels que Microsoft Flight Simulator 2024 (Asobo Studio) et Les Fourmis (Tower Five), en passant par Montpellier (Prince of Persia : The Lost Crown - Ubisoft Montpellier), Lyon (Ravenswatch - Passtech Games) ou encore Lille (Dofus - Ankama), chaque région a contribué à faire rayonner la créativité et l'excellence du jeu vidéo français.

Les écoles de formation étaient également présentes, avec des étudiants d'E-Artsup, Isart Digital et Rubika dont les projets étaient en lice pour le prix du Meilleur Jeu Etudiant.

Une édition qui confirme l'importance des territoires dans le développement de l'industrie créative française et l'essor des talents de demain.

La présence de la Secrétaire d'Etat chargée du Numérique : Clara Chappaz

Clara Chappaz, Secrétaire d'Etat chargée du Numérique, a fait l'honneur aux Pégases de sa présence pour échanger avec les différents acteurs du secteur du Jeu Vidéo mais également pour remettre le Prix de la Personnalité de l'année à Romain de Waubert, cofondateur du studio Amplitude.

Six exclusivités dévoilées lors de la cérémonie

Les spectateurs ont eu le privilège de découvrir quatre annonces exclusives au cours de la soirée.

Tout d'abord, Ubisoft a présenté une vidéo mettant en avant un échange avec Thomas Joly, directeur artistique de la Cérémonie des Jeux Olympiques, pour évoquer le clin d'oeil fait à Assassin's Creed lors de l'événement.

Le studio Wild Wits Games a ensuite dévoilé un premier trailer de son prochain jeu, Crown Gambit, tandis que Gameloft a offert une avant-première exclusive sur son titre à venir : Carmen Sandiego. ZDT Studio a quant à lui présenté Darwin's Paradoxe son prochain jeu qui sortira en 2025, avec de nouvelles images exclusives.

Enfin, Dotemu a annoncé la sortie immédiate de MainFrames tandis que Blue Banshee a présenté Maliki sorti le 24 février, venant clôturer cette séquence riche en révélations.

Cette 6e édition des Pégases a une nouvelle fois célébré l'excellence et la diversité du jeu vidéo français, mettant à l'honneur les talents et les innovations du secteur. Entre distinctions prestigieuses, annonces exclusives et reconnaissance des créateurs, la cérémonie a confirmé la vitalité de l'industrie vidéoludique en France.

Le palmarès