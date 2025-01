Iamag Master Classes 25 - Toutes les nouvelles sections et invités Découvrez le Programme étendu des Iamag Master Classes 25 - Réservez avant le 30 janvier

Dates : 7 au 9 mars 2025

Lieu : Forum des Images, Paris, France

Evénement disponible également en ligne

Les Iamag Master Classes 25 célèbrent 20 ans de créativité avec un événement exceptionnel réunissant les plus grands noms de l'industrie de l'art et du divertissement. Profitez des tarifs actuels avant leur augmentation le 30 janvier, date à laquelle les prix passeront en Late Tickets.

Types de Pass disponibles

1. Full Pass

Accédez à l'ensemble des sessions, y compris les Master Classes, Legacy Track, Heritage Track, Industry Sessions, Portfolio Reviews, mini-ateliers, ainsi qu'aux studios partenaires et aux After Parties. Disponible en présentiel ou en ligne.

Intervenants phares :

Dylan Cole : Co-directeur artistique nominé aux Oscars pour "Avatar : The Way of Water", supervisant la conception de l'univers de Pandora.

Craig Mullins : Artiste digital pionnier, ayant contribué à des films emblématiques tels que "Forrest Gump" et "The Matrix".

Feng Zhu : Fondateur de la FZD School of Design et de la chaîne YouTube "Design Cinema".

Sparth : Artiste conceptuel et directeur artistique vétéran, connu pour son travail sur la franchise Halo.

Christian Alzmann, Superviseur artistique pour ILM sur la série Mandalorian et de nombreux épisodes Star Wars

Julien Gauthier, Concept artiste sur Ring of Power

Et bien d'autres encore !

2. Heritage Pass

Plongez dans l'art traditionnel avec accès au Heritage Track, aux Industry Talks, et aux studios partenaires.

Intervenants d'exception :

Frédéric Pillot : Illustrateur renommé, créateur de séries à succès comme "Lulu Vroumette".

Alex Alice : Auteur et illustrateur de bandes dessinées, connu pour "Le Troisième Testament" et "Siegfried".

Nicolas Weis, Concept Artiste qui a travailler sur The Croods, et de nombreux films d'animation

Daniel Carcouault, artiste ayant récemment travaillé sur The Wild Robot de Dreamworks

Et une liste qui s'agrandit de jour en jour

3. Industry Talks Pass

Idéal pour les professionnels souhaitant assister aux conférences de l'industrie et accéder aux studios partenaires tout au long de l'événement.

À l'honneur des Industry Talks :

Les artistes de Dardo Studios, couvrant des domaines variés comme l'animation, la création d'environnements, et les personnages. Avec plus de 10 ans d'experience avec des studios tel que Riot Games, Les sessions incluent :

Design d'environnements cinématiques.

Illustration et storytelling visuel.

Création de personnages pour jeux vidéo et films.

Une liste étendu de workshops et studios sera dévoilée dans les prochains jours

Un line-up unique en France

Les Iamag Master Classes 25 rassemblent une sélection inégalée d'artistes et de studios prestigieux, offrant une opportunité rare d'apprentissage et de réseautage. De nouveaux invités et surprises seront annoncés dans les prochains jours pour enrichir cette édition anniversaire.

Réservez dès maintenant

Ne manquez pas cette occasion de participer à un événement incontournable dans le monde de l'art et du divertissement. Réservez vos tickets avant le 30 janvier pour bénéficier des tarifs actuels : https://itsartm.ag/iamc25-journey

Iamag Master Classes 25 : Célébrons ensemble 20 ans de créativité.