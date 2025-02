MasterClass sur la production de contenus dédiés aux Planétariums Jeudi 20 mars à 19h00 à l'Auditorium de la Cité des sciences et de l'industrie

Le Planétarium de la Cité des sciences et de l'industrie est heureux de vous inviter jeudi 20 mars à 19h00 à l'Auditorium à une MasterClass sur la production de contenus dédiés à un environnement tout à fait original : les Planétariums.

Réunissant tout un panel d'intervenants spécialisés (artistes, enseignants et concepteurs), ils nous proposeront de partager avec eux leurs expériences techniques et de réalisations singulières de production. L'idée est de parcourir les méthodes actuelles pour ce type de productions particulières et parfois inédites pour un tel environnement ; telles que les productions artistiques, les productions vidéoludiques, ... Un focus sur la plateforme Unreal Engine 5 sera présenté au regard de son usage sur les productions Fulldome dédiées aux planétariums.

Intervenants

Mehdi Hercberg, enseignant graphisme 3D à l'école Estienne

Martin Sulzer, artiste / enseignant à UDK Sound Studies à Berlin et aussi au HHI institute

Elies Jurquet, designer Image & Technologie créative -CGI

, designer Image & Technologie créative -CGI Kelit Raynaud, artiste des nouveaux médias

Offrant de nombreuses fonctionnalités, nous explorerons les nombreuses perspectives et diversités de productions offertes par cet outil : Rendu Fulldome, interfaces hommes / machines individuelles et/ou collectives, spatialisation du son, … ouvrant un champs d'imagination quasiment sans limites pour des productions inédites.

Pour y participer, rendez-vous sur le formulaire d'inscription.