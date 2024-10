Lancement "Evolution Jeu Vidéo"

Le consortium Evolution Jeu Vidéo est heureux de vous annoncer le lancement officiel du dispositif AMI CMA France 2030 et vous invite à accompagner ce beau projet dans son déploiement.

Mais d'abord, c'est quoi ce dispositif AMI CMA ?

L'AMI CMA France 2030 est la version courte d'un Appel à Manifestation d'Intérêt - Compétences et Métiers d'Avenir porté par le Secrétariat Général pour l'Investissement, présidé par Bruno Bonnell, rattaché au Premier Ministre. Il a vocation à accélérer la formation aux métiers de demain, notamment dans les domaines des ICC (Industries Culturelles et Créatives) dont fait partie l'industrie du jeu vidéo.

Le dispositif Evolution Jeu Vidéo s'inscrit dans le prolongement du Diagnostic Ambition Jeu Vidéo qui a été publié en avril 2023 et porté par un consortium animé par l'association Push Start. L'objectif du dispositif Evolution Jeu Vidéo est d'apporter une réponse concrète et systémique aux enjeux RH identifiés.

Sur les 4 années à venir, Evolution Jeu Vidéo va déployer :

Le référentiel de compétences complet de l'industrie

Les outils RH permettant d'utiliser au mieux ce référentiel pour les salariés et les entreprises

Une structure indépendante de labellisation des parcours

133 formations nouvelles dans différents formats (asynchrone, hybride, présentiel)

Une plateforme de formation et de montée en compétences pour l'industrie du jeu vidéo française

Oui, c'est assez copieux ! Et pour que ça soit bien aligné avec les attentes des professionnel·les, Evolution va se construire avec toute l'industrie.

Qui porte le Dispositif Evolution ? Quel est le planning ?

Evolution Jeu Vidéo est porté par un consortium qui rassemble 14 structures. 2 organismes de formation (le Cnam-Enjmin et Gamaste), 2 OPCO (AFDAS et Atlas) et 10 entreprises et associations professionnelles (l'Agence Française pour le Jeu Vidéo (AFJV), Big Bad Wolf, Celsius Online, Financière Ranma, New Tales, Plug In Digital, Quantic Dream, The Tiny Digital Factory et Wanadev). L'association Numeum qui rassemble les entreprises du numérique est aussi membre du consortium. La société Gamaste anime le consortium.

Le projet s'inscrit sur 4 années, de 2024 à 2028. L'ambition est d'avoir déjà des premiers résultats concrets dès début 2025 en travaillant sur 5 métiers en tension du secteur, ceux de Technical Artist, VFX artist, UX/UI Artist, Gameplay Programmer et Narrative Designer et de proposer dès fin 2024 de nouvelles formations.

Et concrètement, comment s'investir dans le Dispositif Evolution Jeu Vidéo ?

Il y a deux manières de rejoindre et d'accompagner Evolution :

La première est de rejoindre le Comité de Suivi Evolution. Ce comité de suivi est structuré en 4 collèges (Organismes de formation, Entreprises, Salarié-es et Acteurs de l'écosystème). Chacun de ces collèges se réunira une fois par trimestre (pendant 2h environ) pour prendre connaissance des avancées du projet et discuter des évolutions à venir, du point de vue des membres du collège concerné. Pour rejoindre le comité de suivi, il suffit de remplir un Google form très (très) court ici.

La deuxième, est de rejoindre une commission technique, en tant que membre expert, pour participer à l'élaboration du Référentiel Evolution (dès la mi-novembre 2024 sur les métiers listés plus haut). Chaque commission, spécialisée sur un métier, rassemblera des membres experts sur une durée totale d'environ 8h pour rentrer dans le détail des activités et compétences de chaque métier. Là encore, un petit Google Form ici vous permet de vous inscrire.

Voilà. Si vous êtes arrivé-es là, Bravo !

Vous avez participé au lancement d'Evolution et vous en savez un peu plus.

L'équipe opérationnelle de gestion du projet comprend :

Vous pouvez envoyer un email à contactevolutionjeuvideo.org pour toute information complémentaire, et regarder la page https://evolutionjeuvideo.org/

À très bientôt

Le consortium Evolution