Game Master Classes de décembre 2024 et janvier 2025

La fin de l'année approche à grands pas et chez Gamaste. Voici le détail des formations pour le mois de décembre et début 2025 ainsi qu'une nouveauté avec la mise en place des Cercles d'Experts.

Cercles d'Experts

Echangez de manière structurée entre experts du même métier et stimulez l'apprentissage participatif ! Avec la présence d'une modératrice, vous définissez le sujet qui sera traité en séance et vous coopérez pour trouver des solutions innovantes et originales afin de progresser ensemble. En savoir + : Cercle Producers - Cercle Narrative Designers - Cercle Direction Technique - Cercle Direction Artistique - Cercle Leads / Managers

1 session de 2h/mois de janvier à juin 2025 - Démarrage le 16 janvier 2025 à Lyon (50% des séances en présentiel)

Business

Optimiser son dossier de financement FAJV : Samuel Gatte, qui a longtemps siégé à la Commission FAJV, donne les outils pour monter des dossiers complets et percutants. Formation en session collective et en mentorat individuel. En savoir +

16 décembre 2024 à Lyon - 17 décembre 2024 à Paris

Management

QVT - Prendre soin de soi et de son équipe : À partir de situations concrètes vécues dans le travail et dans un cadre sécurisant, une psychologue experte et le groupe élaborent, donnent du sens, comprennent et bénéficient des retours d'expérience. En savoir +

1 session de 2h/mois de décembre 2024 à avril 2025 - Démarrage le 13 décembre 2024 à Lyon

Communication

Formation de formateur-trices : Devenez formateur-trice interne et transformez votre expertise en un atout stratégique pour vous-même et votre studio en accompagnant la montée en compétences de vos équipes, avec Damien Déal, Consultant et Formateur depuis plus de 25 ans. En savoir +

6 décembre 2024 à Lyon (J1) - Janvier 2025 (J2)

Gestion du Feedback : Augmentez l'efficacité de vos feedbacks (positifs ou négatifs) pour aider votre équipe à progresser et pour améliorer l'efficacité du développement de votre jeu avec Sophie Vo, Dirigeante et Coach expérimentée. En savoir +

5 décembre 2024 à Paris

Automated Testing / Test Automation

Andrew Fray, Expert et Consultant chevronné en tests, enseigne les bonnes pratiques de vérification du code par des approches automatisées, à différents niveaux de difficulté et rapidement implémentables. En savoir +

29 janvier 2025 à Paris - 30 janvier 2025 à Lyon

Design - UX

Celia Hodent, ex-Directrice UX d'Epic et Docteur en psychologie cognitive, intervient au cours de deux master classes. La 1ère : UX et sciences cognitives (en savoir +), la 2nde : Stratégie UX (en savoir +).

7 et 8 janvier 2025 à Lyon.

Arts

Animation Coaching : Sur la base d'un exercice pratique développé sur plusieurs semaines, Alexis Wanneroy, Superviseur animation de Fortiche, propose un enseignement personnalisé pour perfectionner vos compétences en animation. En savoir +

A distance - Démarrage le 15 janvier